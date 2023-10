San Donà, favoreggiamento dell’immigrazione: processo da rifare anche per l’imam

Riemerge da un passato lontano un processo per favoreggiamento dell’immigrazione illegale, nato da un’indagine sul passaggio di danaro dall’Italia alla Siria, che inizialmente la Procura aveva ipotizzato essere fondi destinati a finanziare il l terrorismo internazionale: accusa poi è caduta strada facendo.

Processo d’appello da rifare, ha stabilito nei giorni scorsi la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dalle difese, mantenendo il cuore delle accuse, ma dato una sforbiciata ai capi di imputazione, alcuni dei quali ormai prescritti.

A 16 anni dai primi fatti contestati e a quasi 12 dagli ultimi – si va dal 2007 al 2012 – si torna così in aula. Al centro dell’accusa un’associazione per delinquere che avrebbe avuto come scopo fornire a migranti siriani pacchetti “tutto compreso” – trasporto, falsi documenti, abitazioni, false attestazioni di assunzioni in cantieri edili per ottenere il permesso di soggiorno in Italia – pagate migliaia di euro. Con pestaggi per chi non pagava.

Un procedimento che vede tra gli imputati due famiglie siriane residenti da anni a San Donà, compreso l’allora imam della città Ahmnad Chaddad, infine condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e 81 mila euro di multa.

Con la sua, nel 2022 la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato le condanne di primo grado anche per i coimputati, tutti siriani residenti a San Donà: 4 anni, 5 mesi e 82 mila euro ciascuno per Soultan Chadad, Hussein Khalouf, Ezou Khalouf, Ahamad Khalouf; 4 anni e 7 mesi e 84 mila euro per Khaled Khalouf. Coinvolto nelle indagini anche l’imprenditore Amorino Zorzetto (poi finito nell’inchiesta sui “casalesi di Eraclea” come vittima di estorsione e poi complice del gruppo) che ha patteggiato.

Un processo dalla vita contrastata: in primo grado il Tribunale condanna gli imputati. In Appello, la Corte si accorge che le accuse sono di competenza della Corte d’Assise (in teoria, c’è un rischio di pena che può arrivare a 30 anni di reclusione) e così il processo torna in primo grado in Assise: nuove condanne. Come pure in Appello: pene confermate. È il 2022.

A questo punto lo staff delle difese – composto dagli avvocati Giuseppe Brollo, Francesco Petrelli, Federica Bassetto e Alberto Berardi – ricorre alla Corte di Cassazione, sostenendo che il castello accusatorio si sia basato sulle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e rese dalle presunte vittime, senza che le difese avessero mai potuto contro interrogarle, perché nel frattempo sono diventate irreperibili.

Le difese hanno sostenuto che così non sia, fornendo l’indirizzo di uno in Siria e dell’altro a Musile, ma per i giudici dei precedenti quattro processi le dichiarazioni dei testi potevano essere acquisite.

Ora le motivazioni della decisione della Corte di Cassazione non sono state ancora depositate – l’udienza si è svolta il 12 ottobre – ma la richiesta principale delle difese è stata accolta: il processo d’Appello va rifatto. Restano le accuse di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione in cambio di corposi pagamenti (5 mila euro a persona) e quella di aver picchiato uno dei “clienti” che non avrebbe saldato il pattuito.

Accuse respinte dalle difese. Cadute altre imputazioni legate ai falsi documenti. Tra qualche mese, si tornerà in aula a 16 anni dai primi fatti