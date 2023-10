Jesolo, aggredisce e minaccia l’edicolante: «Dammi i mille euro persi alla slot»

Aggredito e preso a schiaffi in piazza Aurora nel cuore del lido, il commerciante Riccardo Ferrazzo finisce al pronto soccorso.

Il titolare dell’edicola e tabaccheria la Gioconda in via Verdi, noto anche per il suo profilo Facebook “Occhio Jesolano”, vetrina spesso cruda e diretta sulle vicende quotidiane della città, è stato avvicinato da un cinquantenne in moto con precedenti che ha preteso da lui mille euro di un presunto credito alle slot machine del negozio.

Un episodio oscuro che ha visto Ferrazzo soccombere davanti alla furia dell’uomo, un italiano residente al lido, che voleva estorcergli il denaro all’istante, davanti alla gente impressionata da quella scena poi continuata tra grida e illazioni sull’attività del giovane imprenditore jesolano.

Nei giorni scorsi lo stesso Ferrazzo aveva denunciato pubblicamente le frequentazioni dubbie e pericolose nella zona del lido ovest, dopo una lite tra spacciatori in via Mascagni, probabilmente per una bicicletta rubata e finita a colpi di mazza da baseball.

La polizia sta ancora indagando su quell’aggressione che potrebbe essere collegata agli ambienti dello spaccio e a malviventi che arrivano da Mestre e Padova.

L’aggressore che si è presentato ieri mattina ha preso a schiaffi Ferrazzo nella piazza del lido, asserendo sostanzialmente che gli fossero stati rubati mille euro alle macchinette del negozio.

Un fatto accaduto qualche tempo fa unitamente a dissapori tra i due durante la frequentazione della edicola e tabaccheria La Gioconda.

Al pronto soccorso dell’ospedale di Jesolo, la prognosi è stata di cinque giorni per le lesioni al volto e Ferrazzo ha provveduto subito a denunciare ai carabinieri l’aggressore profilandosi i reati di estorsione e rapina.

«È un fatto gravissimo», ha commentato a freddo dopo la visita al reparto di emergenze, «perché voleva estorcermi il denaro o addirittura rapinarmi in quel momento in cui si è fermato con la sua moto. E ha gridato davanti a tanti testimoni, infangando il mio nome e il mio locale adombrando frequentazioni discutibili e una mia presunta responsabilità sulle stesse».

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha subito espresso la sua solidarietà al commerciante: «Mi dispiace per quanto accaduto a Riccardo Ferrazzo e questo episodio conferma la giusta linea dell’amministrazione comunale, i controlli estesi a tutto il territorio per 12 mesi all’anno».

Solidarietà a Ferrazzo anche dal presidente di Confapi turismo nazionale, Roberto Dal Cin. «È un fatto legato al degrado e purtroppo anche al problema della ludopatia», dice Da Cin preoccupato «Una piaga della nostra società e in particolare di quella jesolana che ne soffre ormai da diversi anni. Non possiamo certo voltarci dall’altra parte, ma riflettere tutti assieme e cercare una soluzione per allontanare chi delinque e crea situazioni di tensione e violenza».