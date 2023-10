Corvi in patriarcato, Tamborini rincara la dose contro i preti: «Scandali conosciuti»

Il prete che si vestiva in borghese per andare in locali gay, quello nei siti omosessuali, quello accusato di “concubinaggio” per ospitare ogni fine settimana da anni in canonica lo stesso uomo; amanti segreti.

C’è anche il parroco che adescava minori (e che per altro ha già patteggiato la sua pena), ma per lo più si tratta di liberi comportamenti sessuali, «ma proibiti a chi veste l’abito talare».

È un’infilata di nomi quella fatta ieri dal fedele Alessandro Tamborini, nell’udienza che lo vede per la seconda volta al banco dei testimoni del processo contro i due presunti “corvi del Patriarcato”, Enrico Di Giorgi e Gianluca Buonincont, accusati dalla Procura di essere gli autori dei volantini diffamatori che riempirono Venezia nel 2019, denunciando affari, lobby gay e «l’ignavia» della chiesa.

Tamborini, parte lesa a processo, da anni grande accusatore della presunta “mala gestio” della curia veneziana, autore di 200 email inviate al patriarca a partire dal 2014 e, di recente, di un dossier con 34 “incolpazioni”, risponde alle domande dell’avvocato difensore Trombini il cui obiettivo dichiarato è sostenere che se quel che era scritto nei volantini (presunte lobby gay nella chiesa veneziana, giri d’affari, mancati interventi per allontanare preti poco “ortodossi”) è veramente accaduto come sostiene Tamborini, quei manifesti non sarebbero diffamatori.

Un’udienza a tratti concitata come già lo era stata la precedente, con un continuo opporsi degli avvocati alle domande che il difensore fa al teste. L’avvocato difensore Trombini chiede nomi, episodi, date. I legali delle parti lese (Patriarcato e parroci citati nei manifesti) interrompono con obiezioni ogni domanda. Il presidente del Tribunale Stefano Manduzio richiama tutti a stare sui fatti pre 2019 oggetto del processo. Le voci dei legali e del teste si sovrappongono. La pm Daniela Moroni sbotta: «Mai assistito a un processo così... surreale».

L’avvocato Trombini vuole sapere da chi Tamborini abbia saputo quel che racconta: lui cita una giornalista, poi dice più volte di averne parlato con don Roberto Donadoni, il suo parroco (e parte civile al processo): «Mi ha confermato che erano fatti notori», dice Tamborini. E il parroco di San Salvador e San Zulian che ha sostituito Massimiliano D’Antiga dopo il suo allontanamento, sarà così risentito come teste.

«Nei volantini si parla di affari dei preti, di chierici che non possono esercitare attività finanziarie, ma fanno affittanze di pertinenze della parrocchie, prendono soldi per i matrimoni: condotte immorali, i preti non possono lucrare», dice Tamborini, «chi ha fatto questo volantino conosce il diritto canonico: quanto scritto è diffamatorio, ma io so che ci sono circostanze in parte vere. C'è una mala gestio della diocesi, come nel caso D’Antiga : se ne è occupato solo dopo l’intervento di autorità superiori». Vaticano che rivendica di aver allertato, ripreso dagli avvocati del Patriarca, che sostengono che tutto è stato fatto.