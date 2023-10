Strage di Mestre. Bergamo a Brugnaro: «Hai preso tu in carico quel cavalcavia»

Ugo Bergamo, assessore alla viabilità nella giunta Orsoni, replica alle affermazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sulla presa in carico del cavalcavia dove si è consumata la tragedia. «Brugnaro ha affermato che se avesse dovuto lui prendere in carico una infrastruttura da un altro ente avrebbe contestualmente preteso una approfondita verifica tecnica circa lo stato di conservazione e soprattutto lo stanziamento dei fondi necessari per i lavori di ristrutturazione e adeguamento alle nuove normative di sicurezza.

Non so a chi si riferisse. Così come non so esattamente quando il famigerato cavalcavia è stato preso in carico dal Comune di Venezia, anche se mi pare di aver capito che ciò è avvenuto nel 2015/16 e cioè durante l’amministrazione Brugnaro e per di più dalla Provincia di Venezia di cui era presidente la dottoressa Francesca Zaccariotto, divenuta nella giunta Brugnaro assessore ai Lavori pubblici», spiega Bergamo.

«Quel che so è che sicuramente né da parte della Provincia prima, né del Comune poi è stato osservato quel principio di buona amministrazione invocato dal sindaco di accettare la presa in carico di una infrastruttura solo se adeguatamente risanata o se previsti i fondi per l’immediata ristrutturazione rispettosa delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Lungi da me qualsiasi valutazione in tema di responsabilità in relazione al recente incidente. Ciò che mi preme invece è evidenziare ciò che so relativamente al trasferimento al Comune di Venezia del cavalcavia di San Giuliano, avendo gestito io personalmente quale assessore alla Mobilità nel periodo 2010/2014, il complesso iter amministrativo del passaggio da Veneto Strade al Comune. In quella occasione il Comune di Venezia tenne un comportamento decisamente ispirato alla massima correttezza e responsabilità amministrativa pretendendo dall’Ente cedente le verifiche tecniche sulle condizioni della infrastruttura, l’indicazione dei costi per gli interventi di ristrutturazione e soprattutto l’assunzione da parte del cedente di tutti i relativi costi provvedendo lo stesso alla esecuzione delle opere. Tutto a costo zero per il Comune».