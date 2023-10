Rissa al centro islamico di San Donà per il cambio di serratura

Violento litigio venerdì sera, 13 ottobre, verso le 20 al centro islamico in via Calnova a San Donà, ospitato all’interno del centro commerciale Heliantus. Due gruppi di cittadini islamici che frequentano abitualmente il centro si sono affrontati in un crescendo di tensione che covava probabilmente da diversi giorni. Si sono affrontati prima a parole e alla fine a pugni e calci. Tutto è finito quando sono arrivati carabinieri.

A scatenare la lite pare sia stato un cambio di serratura alla porta di ingresso al centro culturale che da anni si trova al primo piano del grande edificio in via Calnova, un tempo sede della Coop e ancora oggi di supermarket e varie attività commerciali e pubblici esercizi.

I due gruppi sarebbero antagonisti da un po' di tempo e uno dei referenti ha deciso arbitrariamente di cambiare serratura senza avvertire l'altro gruppo. Nessun problema di religione o di fazioni i contrasto per differenti principi alla base dei gruppi. Il cambio ai vertici degli organi rappresentativi e dei direttivi ha fatto sì che fosse presa la decisione di cambiare serratura alla porta, impedendo di fatto al gruppo minoritario di entrare. La lite si è consumata poi nella violenza e sul posto sono arrivati subito i carabinieri di San Donà con la polizia locale e le autoambulanze del 118 per eventuali emergenze sanitarie.

Un paio almeno i feriti, comunque non gravi che sono stati medicati sul posto, mentre sono in corso accertamenti da parte dei militari giunti in via Calnova nel volgere di pochi minuti dopo l' allarme. Per il momento i reati evidenziati sono tutti perseguibili a querela di parte. Il centro islamico di via Calnova è uno dei primi aperti in città e non ha mai dato particolari problemi di ordine pubblico e sicurezza.