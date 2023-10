Musile, la polizza del Comune copre anche i danni di cani e gatti

Polizza assicurativa per i residenti di Musile, adesioni al via dal 20 al 27 ottobre. In quella settimana si potrà sottoscrivere la copertura assicurativa a prezzo vantaggioso, promossa dal Comune, per tutti i nuclei familiari contro furto, rapina, truffa e atti vandalici. La novità di quest'anno è l'inserimento della tutela nei confronti dei danni causati da animali domestici quali cani e gatti. La prima polizza ha un costo annuale di 25,50euro, mentre la seconda di 25euro annui. In totale, per entrambe, il costo è quindi di 50,50 euro.

Il contratto di assicurazione, che verrà sottoscritto con la compagnia tramite il broker Intermedia Ib, ha decorrenza dal 31 ottobre di quest'anno fino al 31 ottobre 2024, senza tacito rinnovo. L'adesione alla polizza avverrà previa sottoscrizione di un apposito modulo con versamento dei costi previsti. Per tutte le informazioni necessarie è possibile consultare il sito internet del Comune nell'apposita sezione o gli uffici municipali competenti al numero 0421592203.

«A un prezzo calmierato» spiega il sindaco Silvia Susanna «le famiglie possono avere una copertura assicurativa molto utile in caso di sinistro. Si pensi ai casi di rapina, atti vandalici o le truffe ai danni delle persone anziane. Inoltre, da non sottovalutare, abbiamo pensato anche agli ipotetici danni causati dagli animali domestici quali cani e gatti: è un qualcosa in più che potrà certamente essere utile. Questo ormai consolidato progetto, che ora andiamo ad ampliare, rientra nelle più ampie iniziative pensate per la sicurezza della nostra città. Che non è solo prevenzione e collaborazione costante con le forze dell'ordine e le autorità competenti, ma è anche la tutela del cittadino nel caso in cui possano verificarsi episodi spiacevoli come quelli citati».