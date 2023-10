Inaugurata a Mestre la cattedrale copta ortodossa di San Marco

Papa Tawadros ll, Teodoro Secondo di Alessandria d'Egitto, 128esimo pontefice della chiesa ortodossa copta, ha benedetto e inaugurato ufficialmente davanti a 800 fedeli, la nuova Cattedrale copta ortodossa di San Marco, dopo 13 anni dall'inizio della sua costruzione, che in tanti erroneamente confondono con una moschea vedendola da lontano, per via delle sue cupole.

Una giornata pianificata nel dettaglio, una veglia di dedicazione iniziata alle 17 e terminata alle 19, con l'ingresso del Papa alle 18 tra scatti di cellulare e riprese da parte dei fedeli.

La funzione interamente cantata celebrata in copto-egiziano con maxi schermi e traduzione in italiano del libretto della celebrazione. Speciale il legame tra i copti e San Marco, che ha fondato la chiesa copta, come ha ricordato Papa Teodoro.

Per assistere all'evento sono arrivati pullman di fedeli e sacerdoti copti da Milano, dove risiede la più grande comunità d'Italia.

Presente il patriarca Francesco Moraglia, parte del clero veneziano, ma anche la comunità egiziana veneziana e di Tessera. Amici della comunità e autorità civili e militari nonché la Fondazione Carpinetum, perché la chiesa confina con il Don Vecchi di Campalto, e a suo tempo don Armando Trevisiol donò un appartamento ai copti per alloggiare quando arrivavano da Milano. Il Papa Copto ricordiamo, ha incontrato Papa Francesco a maggio. Dopo la funzione un grande rinfresco.

Il Patriarca Francesco Moraglia, per l'occasione ha scritto un'omelia in cui parla della guerra e della secolarizzazione: «Viviamo tempi agitati da conflitti tragedie e guerre sanguinose. Tragedie spesso dimenticate, sono ancora nei nostri occhi le violenze perpetrate in medioriente Europa Asia Africa e sono nei nostri cuori le sofferenze del popolo armeno e di tanti cristiani del mondo che subiscono vessazioni».

E ancora: «Dobbiamo interrogarci sulla piega che il nostro occidente apparentemente in pace sta assumendo con processi di secolarizzazione che animati da un relativismo e da individualismo sempre più marcati in nome di una falsa libertà giungono a consegnare l'uomo a forme inedite di schiavitù spirituali ed esistenziali».