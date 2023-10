Domeniche ecologiche, in provincia si va in ordine sparso. Ecco dove ci si ferma il 15 ottobre

Torna domenica 15 ottobre la domenica ecologica, con una serie di iniziative e di blocchi totali o parziali del traffico nei vari comuni della Città metropolitana. Sono nove i comuni della Città metropolitana che da domenica 15 ottobre, ma con date diverse da comune a comune, attueranno misure di limitazione del traffico in occasione dell’iniziativa “Domeniche ecologiche” previste dalla Regione per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

A essere coinvolti, dunque, saranno Venezia (capofila e primo comune ad aderire all’iniziativa), Chioggia, Marcon, Martellago, Mira, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, Spinea e Scorzè, con le singole amministrazioni che metteranno in atto varie iniziative per la mobilità sostenibile e il blocco totale del traffico.

A dare il via domenica 15 ottobre il comune di Venezia. Il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 8.30 alle 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla regionale 11, da San Giuliano (via Orlanda nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l’innesto alla regionale 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito. Potranno circolare solo veicoli alimentati a Gpl o a gas metano, car sharing, autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente, veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità, auto per cerimonie, veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e adibiti a soccorso pubblico o servizi di emergenza.

Sempre il 15, la giornata si svolgerà anche a Spinea dove è stato disposto il blocco totale del traffico dalle 15 alle 18,30. Il territorio interessato è il tratto di via Roma compreso tra la rotonda dei Ss Vito e Modesto e la rotonda di Santa Bertilla e valgono le stesse deroghe concesse per il comune di Venezia.

«Le domeniche ecologiche rappresentano un’occasione per vivere la città in un modo diverso», spiega l’’assessore all’Ambiente del comune di Venezia Massimiliano De Martin, «Il nostro territorio ha 200 chilometri di piste ciclabili, parchi e giardini da frequentare per trascorrere un po’di tempo all’aria aperta magari in zone di prossimità dove non siamo soliti recarci. Queste domeniche, pertanto, offrono a tutti noi la grande opportunità di apprezzare una dimensione diversa della città». Le domeniche ecologiche negli altri comuni si terranno nelle settimane successive, ad esempio a Santa Maria di Sala auto ferme il 22 con pedalata ecologica.