Trovato privo di sensi dalla moglie, papà muore a 44 anni

Muore a 44 anni, stroncato probabilmente da un infarto che l’ha colpito poco dopo essere andato a letto. Alberto Spagnolo, ingegnere e consulente energetico, giovedì sera ha salutato la moglie Manuela e i figli ed è andato a dormire. Nessun malore, nessuna avvisaglia che qualcosa non andasse.

È stata la moglie la prima a dare l’allarme. Quando, verso mezzanotte, l’ha raggiunto a letto, ha cercato di svegliare Alberto, sperando che avesse soltanto temporaneamente perso coscienza. Quando si è resa conto che era pallido e aveva uno strano colorito al braccio, ha chiamato subito il 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

«Ci hanno detto che faranno l’autopsia, speriamo di capire cosa è successo», commenta affranto papà Franco, che con la moglie Nadia abita a Scorzè, paese in cui Alberto ha vissuto per anni.

Nessun problema, almeno apparente, di salute. Difficile riuscire a darsi una spiegazione. «Alberto era molto sportivo», racconta il padre. «Per tanti anni ha giocato a calcio, gli piaceva giocare a pallavolo e tennis, sciare, anche se ormai la sua attività principale, oltre al lavoro, era stare con i suoi figli».

Era un padre molto presente, oltre a essere un professionista molto affermato nel suo settore. «Il suo lavoro lo portava spesso in giro in Italia», continua il padre, «ma quando non lavorava faceva di tutto per stare con la sua famiglia».

Laureato all’Università di Padova in Ingegneria informatica, dal 2008 al 2012 ha collaborato con uno studio di consulenza di Mestre e dal 2013 era amministratore e socio co-fondatore di “2S Ict & Energy consulting”, società di consulenza che fornisce servizi energetici avanzati per le aziende.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte, poi sarà fissata anche la data del funerale.