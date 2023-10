Università, a Venezia posti letto a prezzi calmierati. L’Esu raddoppia e arriva a quota mille

Aumentano i posti del diritto allo studio nelle residenze del centro storico di Venezia e della terraferma. Sono un migliaio quelli che sono stati attivati quest’anno, contro i 480 dell’anno scorso.

«L’esigenza di alzare il numero è reale e condivisa», spiega Stefano Ferrarese, direttore dell’Esu Venezia, «stiamo correndo tra accordi con le istituzioni e lavori da parte nostra per innalzare il più possibile il numero di posti letto, il bisogno è diventato ancora più importante dopo la fase ella pandemia».

Infatti, gli studenti vincitori delle borse per il diritto allo studio, hanno la possibilità di accedere alle residenze o agli appartamenti pagando un affitto calmierato, nettamente inferiore a quello richiesto dal libero mercato.

I posti letto in centro storico sono in totale 1254, di cui 593 quelli dell’Esu.

Nello specifico, ai Crociferi ne hanno 153, 46 all’Abbazia, 138 a San Giobbe, 20 ai Ragusei, 183 a Santa Marta e 17 appartamenti con 53 posti totali. A Mestre, invece, i posti sono 410, di cui 142 in via Torino, 38 alle Tettoie, 30 all’Oasi e 200 a Campus X. L’ultima novità riguarda l’aumento delle borse Esu per Santa Marta, incrementate di 66 unità rispetto allo scorso anno.

«Nelle nuove residenze stiamo spingendo per un modello di “community life”, ovvero un ambiente favorevole ai ragazzi che sempre più spesso hanno difficoltà e necessitano di sostegno psicologico», continua Ferrarese, sottolineando come quella che si affaccia alle porte delle università è a tutti gli effetti una «generazione post traumatica, che sta ancora scontando lo shock relazionale dettato dal Covid, motivo per cui abbiamo potenziato il servizio di supporto psicologico».

Per questo, l’idea è quella di creare degli ambienti in cui i giovani possano sentirsi a casa e «spostare la propria zona di comfort dalla famiglia alla comunità studentesca, per poter così crescere e diventare autonomi». Rispetto alle critiche mosse dall’Unione degli Universitari (Udu) solo qualche settimana fa alla Regione, accusata di non fare abbastanza per garantire il diritto allo studio e per cercare di risolvere l’emergenza abitativa, Ferrarese scuote la testa.

«La Regione ha fatto un grande sforzo, ha di recente annunciato che andrà a colmare tutte le borse di studio, sta enormemente spingendo per il rilancio del diritto allo studio», aggiunge direttore dell’Esu.

Intanto, si parla anche di progetto Città Campus, con cui si vorrebbe raddoppiare il numero di studenti che arrivano in città. «Si tratta di una sfida interessante per cercare di risolvere la crisi abitativa e demografica, abbiamo già iniziato nel concreto a Mestre, ora gli atenei stanno aspettando l’esito dei finanziamenti per capire se potranno essere usati per la ristrutturazione della Caserma Pepe del Lido per Ca’ Foscari, da 200 posti, e per quelle dello Iuav Ex Junghans alla Giudecca da 220 e Jan Palach da 50. Noi speriamo che finita l’emergenza Ucraina potremo usare la residenza di Santa Maria Ausiliatrice, di proprietà del comune, a Castello, con 62 posti, che potrebbero dare un’ulteriore risposta alle esigenze dei ragazzi».