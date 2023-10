San Nicolò dei Mendicoli: il gioiello di Santa Marta torna a risplendere con le sue statue lignee

Nel legno ricoperto di foglie d’oro si vedono adesso perfino i ricami del vestito dell’angelo che sorride dall’altare. È soltanto uno dei tanti dettagli che oggi è tornato a risplendere grazie all’intervento di Venice in Peril (ViP), comitato privato per la salvaguardia di Venezia, attivo in città da dopo l’alluvione del 1966 e più volte giunto in soccorso della Chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, gioiellino nel cuore di a Santa Marta.

Oltre all’angelo, sono state restaurate altre due statue lignee: San Marco e San Giovanni. Il loro sguardo, oscurato dal logorio del tempo, oggi si distingue fin dall’ingresso della chiesetta, una luccicante nuvola dorata rivestita di foglie d’oro e meravigliosi dipinti.

L’intervento verrà festeggiato oggi (venerdì) con un evento aperto al pubblico fino a esaurimento posti alle 19 con un concerto offerto da Ensemble Claudio Monteverdi e associazione Musicale Amurianum. Oltre alle statue ViP ha finanziato un lavoro per mettere in sicurezza la chiesa dall’acqua alta e dalle continue infiltrazioni che da sotto terra raggiungevano la superficie facendo strada al sale.

Trovandosi in un punto molto basso, San Nicolò è sempre stata soggetta all’acqua, ma ora questo problema è stato arginato grazie all’inserimento di quasi una decina di paratoie, una membrana isolante nel pavimento e nuove pompe che pescano l’acqua prima che salga da sotto.

L’architetto Marco Zordan si è occupato di questa parte di restauro (100 mila euro), mentre le tre statue (40 mila) sono state affidate ad Annamaria d’Ottavi di Mauve. «Ci siamo sempre presi cura di questa chiesa per tanti motivi», spiega Guy Elliott, chairman di ViP, ricordando i quasi 80 interventi in città. «È una chiesa antica e si trova in un posto popolare, frequentato dai residenti, e dai visitatori più curiosi».

Fondata dai coniugi Henry e Frances Clarke, ViP non ha mai abbandonato Venezia. Questo intervento è stato soprattutto finanziato da Veneziana Foundation, Fondazione Sanderson e Fondazione Barthélemy con il sostegno di John Millerchip.

I soprintendenti che hanno sempre seguito i lavori sono Renato Padoan e Francesco Valcanova. Qui nel 1973 venne girata una parte di Don’t look Now che mostra le impalcature di ViP, già dedita alla città.