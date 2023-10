Raid vandalico al centro per disabili di Gainiga

Raid vandalico nella sede del centro diurno per disabili di Gainiga, in territorio di Ceggia. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati stamane, venerdì 13 ottobre, alcuni operatori della struttura, giunti per aprire i locali in vista dell’arrivo degli ospiti del centro, che ogni giorno accoglie 11 ospiti.

Stando a una prima ricostruzione, i soliti ignoti hanno forzato una porta. Quindi, una volta all’interno, hanno messo a soqquadro i locali. Hanno svuotato la polvere degli estintori, imbrattato tutte le pareti con scritte, anche volgari.

Quindi hanno rotto i monitor e i televisori e rovistato nei vari armadi. Un tentato furto, ma più probabilmente un raid vandalico in piena regola.

La struttura al momento non risulta agibile. Un sopralluogo è’ stato compiuto dalla polizia locale e sono stati avvisati i carabinieri, a cui nelle prossime ore sarà formalizzata la denuncia.