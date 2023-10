Mr Clay contagia di colori i vecchi muri di Mestre

Il suo obiettivo è rendere le città allegre e colorate con l’arte, si sente realizzato quando strappa un sorriso a chi guarda le sue opere e ancor di più se le sue scritte e i suoi racconti a colori riescono a far passare un messaggio sociale. Mr Clay, 43 anni, originario della Marca, trapiantato a Marcon da sempre e cittadino del mondo, vive della sua arte. Nelle ultime due settimane ha letteralmente inondato di colore con i suoi “allucinati”, delle “faccine” che trasmettono allegria nate da un sogno recente, il cosiddetto hangar del Centro sociale Rivolta di Marghera, che adesso si presenta sotto una nuova prospettiva.

Ci ha messo un paio di settimane e ha fatto cambiare pelle al luogo simbolo dei centri sociali, che adesso ha un aspetto diverso e “svecchiato”. Come fanno molti dei suoi colleghi, tra i colori e i motivi ha inserito una scritta, non a caso: «Chi salva una vita salva il mondo intero», perché l’opera è dedicata alla strage del bus di Mestre, e agli eroi soccorritori. «Stavo lavorando quando c’è stato l’incidente, e ho voluto lasciare un messaggio». Mr clay si definisce un artista a metà tra lo street artist e il writer.

Ha iniziato non ancora maggiorenne, seguendo una passione innata per la pittura, l’arte, il colore. In quest’ultimo periodo ha abbellito il “buco nero” di Mestre per eccellenza, l’ex Umberto I. Ha colorato i sottopassi di Marcon e in questi giorni sta lavorando per l’Enel, trasformando le cabine in cubi multicolor.

«I ragazzi del Centro Rivolta», spiega, «avevano bisogno di dare una nuova estetica ai locali, così ho pensato di usare i miei omini simpatici sognati un paio di anni fa, come decorazione: Gli “allucinati” sono diventati un brand, si possono ordinare i quadri, e anche le t-shirt. Mr Clay ha lavorato a Berlino, Magdeburgo, Barcellona.

«In Italia siamo un po’ indietro, in altri Paesi la street art è molto più utilizzata e si potrebbe fare molto di più per questa forma di espressione. A Mestre ci sarebbe tanto da dipingere e abbellire, penso agli edifici abbandonati». Prosegue: «Avevo anche contattato il Museo M9 di Mestre, perché ci sono molti writer che potrebbero mettere in mostra le loro opere e credo che ne verrebbe fuori un’esposizione davvero interessante che potrebbe catalizzare molte persone. A me ha dato uno scopo e mi sta dando da lavorare».