Doppler day per ridurre le liste d’attesa nei tre ospedali del Veneto Orientale

Sabato negli ospedali di San Donà, Portogruaro e Jesolo scatterà il “Doppler day” ossia una giornata di doppler a ciclo continuo con lo scopo di ridurre le liste d’attesa per questa diagnostica.

Gli ambulatori attivati appositamente per questa iniziativa saranno complessivamente 9, nei tre ospedali dell’Usl 4, all’interno dei quali 12 medici e 12 infermieri effettueranno ecocolordoppler dei tronchi sovraortici ed ecocolordoppler venoso degli arti inferiori.

«E’ un’attività a carattere straordinario, attivata nei tre ospedali per consentire all’utenza di recarsi nel presidio più vicino a casa» spiega il direttore generale dell’Usl 4, Mauro Filippi -. «Dalle 8 alle 16 verranno effettuati complessivamente 200 ecodoppler: un contributo importante nella riduzione dei tempi d’attesa».

«Proprio per la straordinarietà di questa iniziativa» osserva Filippi «ringrazio tutti i medici che utilizzano questa metodica e il personale infermieristico che si sono resi disponibili in orario extra lavorativo, senza dei quali non avremmo potuto realizzarla. Lo sforzo dell’Azienda sanitaria nel ridurre le liste d’attesa continua e sta portando ad importanti risultati, c’è tuttavia ancora molto lavoro da fare e a questo proposito annuncio sin d’ora che, sempre grazie alla disponibilità del personale aziendale, verranno organizzate altre giornate straordinarie, per altre tipologie di indagine, sempre mirate a snellire le liste d’attesa».