Slitta l’introduzione dalla Ztl: a Chioggia telecamere accese da gennaio 2024

Ztl a Chioggia rimandata a gennaio.

Partirà con un anno di ritardo, rispetto alle prime ipotesi, l’accensione delle telecamere nei varchi di accesso al centro storico per controllare chi entra senza titolo. Da gennaio 2024 partirà la fase di pre-esercizio, con telecamere accese ma senza sanzioni, che durerà sei mesi poi si entrerà nella fase di attuazione vera e propria.

La nuova tempistica, motivata dalla necessità di dotare la città di un nuovo parcheggio a Borgo San Giovanni, è stata annunciata in Consiglio comunale dall’assessore ai Lavori pubblici Angelo Mancin rispondendo a un’interrogazione del consigliere Marco Veronese.

Si tratta dell’ennesimo rinvio.

La Ztl doveva entrare in funzione a inizio 2023, poi a aprile, poi a maggio, poi in autunno. Nel frattempo i residenti hanno richiesto il pass accreditando la targa e pagando l’abbonamento di 15 euro all’anno (che sarà valido anche per il 2024).

La gestione del progetto è stata affidata a Sst e le autorizzazioni ministeriali per la lettura delle targhe agli accessi sono ormai completate da tempo, motivo che ha più volte portato l’opposizione, in particolare il Pd, a ipotizzare possibili danni erariali per i continui slittamenti nell’accensione.

Ora, l’ulteriore rinvio è dettato dalla necessità di dotare le aree limitrofe al centro storico di nuovi parcheggi in modo che si possa lasciare l’auto fuori dalla Ztl senza problemi di posteggio e magari usare i bus navetta per raggiungere corso del Popolo.

Richiesta più volte ribadita anche dalle sigle economiche. L’ipotesi è quella di utilizzare il deposito dei bus di Borgo San Giovanni, che verrà spostato in Val da Rio in accordo con l’Autorità portuale di sistema, come nuova area per un maxi parcheggio.

«Contiamo di partire con la Ztl a gennaio 2024», spiega Mancin, «e di effettuare un periodo di prova di sei mesi. Quando accenderemo le telecamere (installate nel 2019), andremo a verificarne il funzionamento augurandoci che non ci siano brutte sorprese.

Il periodo di pre-esercizio ci darà anche modo di capire eventuali criticità e di apportare correzioni prima dell’avvio definitivo per evitare disagi». — Elisabetta B. Anzoletti