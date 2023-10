Bollette da incubo per gli utenti mestrini, boom di segnalazioni

Scade l’offerta ma il cliente non lo sa, bollette da incubo per molti utenti mestrini. L’offerta scade, l’utente non lo sa, la bolletta si impenna.

Secondo le molte segnalazioni raccolte in questi ultimi tempi da Adico sono tanti i veneziani alle prese con fatture (mercato libero) dagli importi folli o quantomeno decisamente più elevati di quelli precedenti. E il motivo è semplice, secondo l’associazione dei consumatori.

«L’utente che aveva goduto fino a poco prima di tariffe vantaggiose, il più delle volte a prezzo fisso, deve fare i conti con la scadenza dell’offerta che prima o poi arriva. In teoria, però, il fornitore dovrebbe comunicare l’imminenza del termine almeno tre mesi prima che questo si concretizzi. Così il cliente ha il tempo necessario per analizzare le offerte di altri fornitori. Le persone che si rivolgono all’associazione, però, “denunciano” di non aver mai ricevuto comunicazioni in merito trovandosi letteralmente travolti dai nuovi prezzi che appaiono inizialmente come errori di calcolo da parte delle aziende»

Chiarisce Carlo Garofolini, presidente dell’Adico: «Quando scriviamo al fornitore chiedendo lumi in merito alla fattura incriminata ci viene spiegato che l’offerta è scaduta e che sono subentrate nuove tariffe quasi sempre molto poco vantaggiose. E la comunicazione al cliente? Le aziende di luce e gas dicono di averle inviate anche se alla controparte non risulta. Il problema è che non esistono obblighi di comunicazione via pec o via raccomandata con ricevuta di ritorno il che è alquanto anomalo in realtà perché una lettera semplice non ha di per sé un valore legale quindi logica vorrebbe che informazioni così importanti fossero appunto inviate tramite i canali legali»

Non solo: «L’utente informato dal fornitore che l’offerta è scaduta e che le tariffe sono aumentate si sente proporre subito nuove promozioni e nuove offerte che consentono risparmi anche notevoli. Ci si domanda perché l’azienda non sia così premurosa da contattare telefonicamente l’utente prima che scada l’offerta mettendo sul piatto le diverse opportunità che scongiurerebbero l’invio della bolletta da infarto».