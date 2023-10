Il Questore fa chiudere per 10 giorni il bar Bounty al Lido di Venezia

La polizia di Stato chiude per 10 giorni il bar Bounty in Gran Viale, al Lido di Venezia. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato disposto dal Questore di Venezia ed è stato adottato in seguito ai gravi fatti avvenuti la sera del 24 agosto scorso, quando un gruppo di cinque ragazzi di 15 anni sono stati soccorsi da personale del 118 in forte stato di alterazione alcolica per aver consumato presso il pubblico esercizio “Bar Bounty” numerosi superalcolici.

Tre dei minori erano stati accompagnati da personale Suem presso il Posto di primo Intervento e trattati per “intossicazione alcoolica” mentre una quarta ragazza era stata ricoverata presso l’ospedale Civile San Giovanni e Paolo di Venezia per lo stesso motivo, ma in forma più grave.

Gli accertamenti realizzati dal personale del Commissariato di San Marco hanno appurato che il gruppo di quindicenni aveva trascorso gran parte della serata presso il pubblico esercizio consumando diversi superalcolici serviti dal personale addetto alla mescita. A nessuno dei minori è stato un richiesto un documento che ne accertasse l’età anagrafica.

Inoltre, grazie ad un approfondito controllo sui frequentatori del locale, da parte delle pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale, si sono potute identificare diverse persone con pregiudizi di Polizia e, al tempo stesso, è stato possibile accertare numerose violazioni di natura amministrativa.

Il provvedimento è stato notificato a cura di personale della Polizia Amministrativa della Questura di Venezia e del Commissariato di di San Marco.