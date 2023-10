Luminarie di Natale, polemica sulla ripartizione dei fondi. Cipriani: «Allora mettete il ticket a Mestre»

«Se il criterio per spendere il doppio dei soldi per illuminare Piazza Ferretto durante Natale rispetto a San Marco e Rialto è quello del maggior numero di residenti in terraferma, allora tanto vale prevedere il ticket d’ingresso per entrare a Mestre e non a Venezia». Parola di Arrigo Cipriani. Il patron del mitico Harry’s Bar, 90 anni compiuti ad aprile scorso, interviene con una battuta tra il sarcastico e il polemico nel dibattito sulle luci di Natale finanziate dal Comune.

Per le festività del 2023 e il Carnevale del 2024, infatti, i bandi di Vela prevedono 236 mila euro per piazza Ferretto e zone limitrofe; 113 mila euro per area marciana, ponte di Rialto e zone limitrofe; 258 mila euro per la città di Mestre e il territorio comunale in terraferma; 132 mila euro per le isole.

Arrigo Cipriani

Una ripartizione, come si vede, sbilanciata per due terzi su Mestre e dintorni e un terzo in laguna. Il motivo? Come ha spiegato l’assessore al patrimonio e alla promozione Paola Mar, è sempre lo stesso da anni: i soldi vengono ripartiti in maniera proporzionale al numero di abitanti del territorio comunale (su sei municipalità, quattro sono in terraferma). Per l’associazione Piazza San Marco e per il consorzio alberghiero Concave, però, questo significa ridurre il potere attrattivo di Venezia e in particolare dell’area marciana. Posizione condivisa anche nelle parole sarcastiche di Arrigo Cipriani secondo cui il criterio di ripartizione dei fondi deciso dal Comune «obiettivamente non ha senso».

Se prima del Covid le associazioni cittadine contribuivano alle spese del Comune per le luminarie natalizie, da tre anni a questa parte la collaborazione è cessata per le difficoltà economiche seguite alla pandemia. Restano singole iniziative di singoli commercianti o associazioni, come nel caso di Do.Ve a Dorsoduro. Ma al netto di singole iniziative, resta che la base di partenza dei contributi comunali è diversa. «Le luminarie non sono solo per i cittadini ma anche per superare la stagionalità del turismo, bisognerebbe ragionare allora su quanta ricchezza genera la Venezia insulare a tutto il Comune di Venezia», rincara la dose Claudio Vernier dell’associazione Piazza San Marco.

Una suddivisione equa sarebbe necessaria anche per Claudio Vernier (Ava): «Da albergatore dico che le luminarie non sono un fattore particolare di attrazione per i turisti a Venezia, considerando poi che gli alberghi si pagano i propri addobbi. Da cittadino dico che forse andrebbero adottati altri criteri e servirebbe uno sforzo per arrivare a una suddivisione uguale». Di «messaggio chiaro» del Comune» parla anche Emiliano Biraku rispetto alla diversità di finanziamenti per le luci: «E non solo per i cittadini, anche per le tante attività economiche che investono a Venezia».