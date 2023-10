A Venezia la manifestazione regionale a favore della Palestina

“Palestina libera” questo il grido di un centinaio di persone giunte a Venezia nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre da ogni parte del Veneto per partecipare al presidio dei Giovani palestinesi.

Dopo le piazze delle principali città d’Italia, è il turno di Venezia.

«La guerra non è iniziata ieri ma 75 anni fa, Israele viola il diritto internazionale da sempre», dice Pietro Basso, del comitato permanente contro le guerre e il nazismo. Hanno aderito alla manifestazione anche Rifondazione Comunista, Comitato 23 settembre Tendenza Internazionalista Volontaria e la Comunità palestinese del Veneto.

«Chi ha un po’ di cuore non può non schierarsi dalla parte degli oppressi contro gli oppressori. Osceno che Netanyahu faccia la vittima, citando i ghetti ebrei. Questi sono israeliani ultrasionisti, fino alla criminalità rivendicata come nel caso del governo».

