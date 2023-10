Rio di Cannaregio, allarme per il traffico: «Rischio incidenti ogni giorno»

L’incidente che a prima vista potrebbe sembrare un errore di manovra nei pressi del ponte delle Guglie, in realtà nasconde un problema da tempo segnalato e mai risolto: nel rio di Cannaregio esiste un grave problema di viabilità e di traffico. Tale che – sostengono i sindacati – «il rischio di incidenti c’è ogni giorno». Il motivo, dicono, è legato alla continua presenza di barconi da trasporto costretti a ormeggiarsi in seconda fila. Il che riduce lo spazio di transito e, soprattutto, lo spazio di manovra per i battelli Actv. Spazio che necessariamente deve essere ampio, se si considera che un battello non ha di certo la stessa manovrabilità di un autobus o di una macchina: un battello può deviare la sua traiettoria ( “scarroccia”, in gergo tecnico) anche da fermo a causa di correnti che arrivino da prua o da poppa.

Venezia, motoscafo Giracittà finisce contro il ponte delle Guglie

Ecco perché dopo l’incidente di martedì mattina, con il preposto al comando ferito dopo l’impatto con il ponte, i sindacati chiedono un incontro e un tavolo tecnico con il Comune per risolvere il problema della viabilità lungo il rio di Cannaregio, che si aggiunge ai problemi di traffico lungo il Canal Grande (soprattutto nei pressi del ponte di Rialto) e di moto ondoso lungo il canale della Giudecca. «Sì», conferma Alberto Cancian (Usb), «in quel rio ogni giorno si rischiano incidenti. La nostra solidarietà va al pilota ferito. Ma c’è un problema di viabilità, lì passano tutti: trasporti, barche private, taxi. La soluzione non spetta a noi, di sicuro bisogna ragionarci sopra. Onde evitare incidenti che possano essere ben più gravi auspichiamo che venga aperto un tavolo con il comune».

Per Mauro Cavallarin (Cisl) nel rio di Cannaregio il traffico è cresciuto in maniera costante negli ultimi anni. «In prossimità del pontile», ragiona il sindacalista, «le rive dovrebbero essere libere e invece ci sono barche da trasporto ormeggiate anche in doppia fila che limitano il passaggio e le vie di fuga, non lasciando nessuno spazio a una manovra. In base alle correnti in prua o poppa, se mettiamo in folle barca scarroccia. Se avessimo spazio per correggere manovra lo si potrebbe fare in sicurezza, invece così non c’è spazio. Ora siamo costretti ad avere un passaggio obbligato senza la minima possibilità di errore. Il merito di incidenti così rari in quel tratto va tutto all’abilità dei preposti al comando. Le autorità competenti noi le chiamiamo tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 12. Chiediamo l’intervento dei vigili per far spostare mezzi in doppia fila ma nessuno fa nulla. Per il buon andamento del servizio i preposti si prendono il rischio di prendere una via obbligata e stretta. Senza contare tempi di percorrenza sempre più risicati».

Di situazione «insostenibile» parla invece Andrea Scarpa (Cgil): «La situazione è nota alle autorità competenti ma i controlli non ci sono».