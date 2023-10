Vertenza H&M al Valecenter, i dipendenti preferiscono la buonuscita

«Non è la soluzione migliore, ma quella più percorribile». La strada è delineata. Salvo sorprese, si andrà alla firma dell’accordo tra i sindacati e i rappresentanti di H&M per definire la vertenza relativa al futuro dei 15 dipendenti del punto vendita all’interno del Valecenter di Marcon, per cui l’azienda ha deciso la chiusura. La Filcams Cgil ha incontrato le lavoratrici per illustrare la proposta avanzata da H&M, che prevede incentivi all’esodo per chi deciderà di lasciare l’azienda e il ricollocamento per chi resterà, ma per lo più nei punti vendita di Treviso e Villorba.

Dalle ultime stime sembra che più della metà dei dipendenti (quindi anche più dei 7 inizialmente indicati) potrebbe optare per uscire dall’azienda. «La maggior parte delle lavoratrici sono in una condizione per cui il trasferimento a Treviso non può essere considerato una possibilità», chiarisce Monica Zambon, della Filcams Cgil, «sono per lo più lavoratrici part-time. Si troverebbero ad affrontare un viaggio anche di un’ora e mezza per fare tre oppure quattro ore di lavoro al giorno. Questo inciderebbe negativamente sul resto della loro vita, perché per potersi mantenere hanno anche un altro lavoro, sempre part-time. Oppure hanno scelto il part-time perché funzionale alla realizzazione di una famiglia».

Alla fine, dunque, per molte lavoratrici si aprirà la strada della risoluzione economica, vale a dire l’incentivo all’esodo, la cui quantificazione esatta sarà definita nell’accordo che i sindacati firmeranno a giorni con l’azienda, ma che parrebbe comunque aver tenuto conto della situazione. I passi per chiudere la vertenza sono delineati.

Nei prossimi giorni le lavoratrici esprimeranno in modo ufficiale la loro scelta. Poi i sindacati concretizzeranno la firma sull’accordo. Dall’incontro di ieri è arrivato il via libera dalle lavoratrici a questo percorso. «Ma non è stato un incontro facile. Dopo tanti anni in un’azienda, non poter andare in un’altra sede per mere questioni di sostenibilità economica, ha messo le lavoratrici nelle condizioni di avere in realtà solo una scelta», aggiunge Zambon. H&M si sarebbe resa disponibile, inoltre, ad attivare dei percorsi formativi per le lavoratrici, per aiutare le persone a indirizzarle verso futuri colloqui di lavoro. Ma come giudicano i sindacati l’accordo?

«Non è la soluzione migliore, ma quella più percorribile», conclude Zambon, «possiamo dire che questa partita si sta risolvendo nel migliore dei modi peggiori possibili. Ma questa storia apre una riflessione sulla questione del retail. Temo che possa essere solo l’inizio di una modifica in corso su tutto il sistema del retail. Ricordiamoci che chiude il negozio di una società che non è in perdita. È la via presa verso il ridimensionamento della mera occupazione, a fronte del rafforzamento del commercio on line e dell’automatizzazione».