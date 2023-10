Venezia, San Basilio resta senza imbarcadero Actv: colpa del moto ondoso

Un’onda particolarmente forte, dopo una lunga serie di altre oscillazioni violente. Le briccole che si inclinano, la passerella che cede. Chiuso da mercoledì 11 ottobre – e almeno per questa settimana – l’imbarcadero Actv di San Basilio. I tecnici della società partecipata hanno già dato il via all’intervento straordinario per ripristinare la fermata dei vaporetti. Ci vorrà comunque del tempo.

Disagi per i residenti di Dorsoduro, soprattutto quelli che gravitano intorno all’area compresa tra i Carmini e Santa Marta, costretti in questi giorni a raggiungere le Zattere per montare a bordo dei mezzi di linea 5, 6 o di linea 2. Ma a far riflettere sono soprattutto le cause che hanno provocato il problema al pontile di San Basilio. Come conferma Actv, il problema potrebbe essersi verificato per via dell’elevato traffico nel canale della Giudecca. Il che significa eccessivo moto ondoso, con tutte le conseguenze del caso.

Non è certo un mistero che il tratto compreso tra Punta della Dogana e Sacca Fisola sia ormai diventata un’autostrada, percorsa ogni giorno da taxi lanciati a grande velocità, lancioni turistici che scaricano i visitatori in Marittima, barconi da trasporto, barche di Veritas e vaporetti Actv. A bordo di questi ultimi, ormai, è diventata quasi un’abitudine quotidiana quella di essere centrati da onde laterali che colpiscono i passeggeri all’esterno dietro la cabina di pilotaggio o seduti a poppa. Per non parlare delle barche a remi.

Uscire a remi in canale della Giudecca è diventato ormai quasi impossibile, come sanno bene gli iscritti della Bucintoro: troppi rischi. Controlli? Rari. E così quel tratto di laguna ormai diventato braccio di mare comincia a presentare il conto.