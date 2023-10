Pane in Piazza, consegnati 7 mila euro all’Anffas

Pane in Piazza 2023: consegnati 7.000 euro ad Anffas.

La cifra è il ricavato della vendita di centinaia di prodotti sfornati sabato 23 e domenica 24 settembre durante la manifestazione organizzata da Confcommercio Mestre e l’Associazione Panificatori di Venezia e provincia, in collaborazione con il Comune di Venezia.

Una Festa del pane che si è conclusa simbolicamente mercoledì 11 ottobre con la consegna dell’assegno ad Anffas Mestre, un’associazione si occupa di fornire sostegno, accoglienza e inserimento sociale a persone adulte con disabilità.

La presidente di Anffas. Mestre Lazzari Peroni: «Il ricavato di Pane in Piazza sarà interamente dedicato al progetto Dopo di noi che mira a far acquisire alle persone con disabilità, ma con un buon livello di autosufficienza, le competenze e l’esperienza per potersi staccare gradualmente dalla famiglia».

Il presidente di Confcommercio Mestre e dell’Associazione Panificatori di Venezia e provincia Gorghetto: «Ringrazio a nome mio, di Confcommercio Mestre e dell’Associazione Panificatori di Venezia tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione. E grazie ai cittadini per essere passati a trovarci. Arrivederci alla prossima edizione!».