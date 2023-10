Lavoro nel Veneziano, ecco quali sono le professioni più cercate

Quali sono le professioni più cercate dal mercato del lavoro veneziano? Manpower dà una sua risposta partendo dai dati raccolti dal suo Osservatorio sui profili più richiesti dalle aziende nel primo semestre dell’anno.

I più richiesti

Ai primi posti nella provincia di Venezia si collocano addetti agli acquisiti (20,5% dei placement), responsabili commerciali (19,3%) e tecnici per l’industria 4.0 (14,2%).

Una tendenza che trova conferma anche per i prossimi mesi: secondo le previsioni Anpal-Unioncamere per il trimestre settembre-novembre 2023, infatti, la provincia di Venezia registrerà assunzioni per oltre 21mila lavoratori, con il 20,6% di questi inserimenti che si concentrerà nel settore turistico, il 17,1% nel manifatturiero e il 14,9% nel commercio.

L’industria 4.0

Tra i profili più ricercati dalle aziende nel territorio veneziano risultano, inoltre, figure strategiche dell’Industria 4.0, in particolare professionisti specializzati in automazione e robotica, controllo-qualità e manutenzione.

L’analisi settoriale: guida il settore del commercio

Nello stesso periodo di riferimento, il settore maggiormente coinvolto nella ricerca di personale è stato quello del commercio al dettaglio, da cui è arrivata quasi la metà (45,0%) delle assunzioni di Manpower.

Buoni gli inserimenti anche per il comparto industriale (19,0%) e per il commercio all’ingrosso (12,0%). Questi dati dimostrano la vocazione commerciale del territorio veneziano, con importanti realtà del Paese presenti in tutta la provincia.

Venezia attenta alle diverse generazioni: prevalgono le assunzioni della GenZ. Risultati positivi per gli Over50

Dal punto di vista sociodemografico, quasi un terzo (30,7%) degli inserimenti lavorativi curati da Manpower dei primi sei mesi del 2023 ha riguardato giovani under 25, segnando un ottimo risultato in termini di occupazione giovanile.

Risultati positivi anche per la fascia di persone over 50, con il 17,2% degli inserimenti, in aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2022. Da rilevare anche come rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente siano in aumento (+3%) anche i contratti a tempo indeterminato, che rappresentano il 15% del totale dei contratti chiusi.

Il commento

Ileana Cucovaz, manager per il Veneto di Manpower, afferma «La provincia di Venezia si posiziona tra le aree del Paese più dinamiche per quanto riguarda il mondo del lavoro, in particolare per quanto concerne profili altamente specializzati dell’Industria 4.0. Sono infatti molto ricercate le figure con competenze in ambito tecnologico, tecnico e ingegneristico. Da evidenziare la crescita dei contratti a tempo indeterminato, oltre ai dati positivi sul lavoro dei giovani e dei lavoratori più senior, che mostrano un’attenzione particolare da parte del territorio veneziano anche alle questioni di diversità generazionale in azienda».