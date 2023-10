Un drone in volo vicino al Ghetto di Venezia, scatta l’allarme

Un drone in volo vicino al Ghetto di Venezia ha fatto scattare l’allarme mercoledì pomeriggio, 11 ottobre, verso le 17.30. Il conflitto israelo-palestinese, infatti, ha fatto innalzare il livello di guardia e tutte le zone in cui si svolge la vita della comunità ebraica sono diventate sensibili, e quindi anche il quartiere ebraico di Cannaregio è diventato un “sorvegliato speciale”, con il potenziamento delle forze dell’ordine presenti.

Per questo motivo il velivolo radiocomandato che in altre parti della città non farebbe impensierire nessuno, se passa vicino al Ghetto diventa un potenziale pericolo. Militari e agenti presenti hanno immediatamente cercato di capire da dove venisse. Dopo aver dato una rapida occhiata alle finestre delle case che si affacciano sul ponte delle Capuzine, a due passi da quello del Ghetto, alcuni agenti hanno cercato di seguire il drone, per comprendere da dove e soprattutto da chi fosse telecomandato.

Molto probabilmente proveniva dalla zona della Madonna dell’Orto, tuttavia la ricerca è stata vana e il proprietario non è stato identificato.

È facile pensare che si trattasse di qualche appassionato o qualche turista che voleva riprendere Cannaregio dall’alto. Ma, considerando gli scenari internazionali e la massima prudenza che Questura e Prefettura hanno disposto, è facile capire il motivo della preoccupazione e della preoccupazione.

Mentre il drone volava sopra il campo del Ghetto, cittadini alle finestre non ce n’erano, ma chi passava in quel momento dalla strada non ha potuto non alzare lo sguardo verso il cielo, per capire cosa effettivamente stesse succedendo.

Sulle prime, in diversi hanno pensato fosse l’ennesima misura di sorveglianza speciale prescritte a causa della guerra in corso.

Anche chi si trovava nei bar in fondamenta degli Ormesini non è stato particolarmente colpito dal drone, «capita spesso, ormai si vedono dappertutto» ha commentato una signora che, però, ha anche aggiunto che «la prudenza in questi casi non è mai troppa».