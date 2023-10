Dolo, Erika Scaboro è una miss curvy da calendario

Erika Scaboro, pasticcera di 36 anni di Dolo, è fra le 12 selezionate al concorso nazionale “Curvy love. The colors of the seasons” tenutosi nei giorni scorsi a Brescia, per un “Calendario curvy”, ideato e curato da Piero Beghi, fotografo professionista di Ghedi, riservato alle donne formose, che accettano il loro corpo e non hanno timori a mettersi in mostra.

Dopo una preselezione e un casting di tre giorni le 12 modelle, provenienti da varie città italiane, da abbinare ai vari mesi del 2024 sono state individuate.

La loro età va quindi dai 22 ai 49 anni perché il calendario non solo respinge discriminazioni di taglia (purché sia dal 46 in su), ma anche anagrafiche.

Le modelle prescelte indosseranno per il calendario 2024 lingerie di colore giallo per i mesi dell’estate, blu per quelli invernali, rosa per la primavera, mentre il verde è riservato all’autunno. Fra queste appunto Erika Scaboro 36 anni pasticcera e residente a Sambruson di Dolo.

«Ho sempre amato le mie forme e il mio lavoro di pasticcera», spiega Erika Scaboro, «Sono mamma di un bambino e quando ho saputo di questo concorso ho deciso di mettermi in gioco perché penso che anche la bellezza “curvy” debba essere valorizzata. Sono felicissima di essere stata selezionata. A me è stato abbinato il colore giallo quello dell’estate».

A breve alle 12 selezionate saranno assegnati ad ognuna i mesi del calendario curvy.