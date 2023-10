La calciatrice Centasso: «Per depressione e ansia non temete di rivolgervi a specialisti. Io l’ho fatto»

«Non bisogna avere paura di dire come si sta e di rivolgersi a uno specialista. Chi è in difficoltà deve sapere che non c’è nulla di male a provare quel che si prova e che tutto può essere risolto». Nella giornata mondiale della salute mentale, un messaggio di incoraggiamento via social arriva anche da Agata Isabella Centasso, calciatrice e operatrice sociosanitaria, nonché volto noto di Sky Sport che un anno fa l’ha scelta per la sigla della trasmissione di punta della stagione, “L’Originale”.

Su Twitter, Centasso ha raccontato di aver conosciuto in passato in maniera diretta la depressione, risolta dopo essersi rivolta a uno specialista.

Qual è stata la sua esperienza?

«Diversi anni fa ho sofferto di attacchi di panico, ho fatto esperienza diretta della depressione, che ho vissuto sulla mia pelle seppur in maniera lieve. Gli attacchi di panico sono davvero probanti, è un’esperienza davvero invalidante. Al tempo mi sono rivolta a più specialisti, iniziando un percorso lungo del quale sono particolarmente felice perché è grazie a questo che sono riuscito a sconfiggerla».

La sua famiglia come l’ha vissuta?

«È un argomento di quelli che mi toccano da vicino, anche in qualità di operatrice sociosanitaria. Nella mia famiglia l’argomento è sempre stato ben accettato. Quando dicevo che mi sentivo giù, ho sempre sentito grande attenzione e aiuto da parte loro. Il che mi ha dato la libertà di poterne parlare senza timore di giudizio. Ma non sempre è così».

Il rischio è di non poterne parlare apertamente e di chiudersi in se stessi. Cosa consiglierebbe a chi si trova in difficoltà?

«Tante volte quando uno si sente già, viene sminuito. Il problema è che poi ci si isola. Quando qualcuno soffre di questi malesseri, non è facile riconoscerli e accettarli. Ma isolare è la cosa più sbagliata di tutte. La cosa più importante è rivolgersi a specialisti. Nella mia esperienza, inizialmente avevo trovato grande disponibilità da chi mi stava intorno. Ma sul lungo periodo il discorso è cambiato e la pazienza, in alcuni casi, si era esaurita. Il che rende tutto più difficile, è una fortuna trovare chi invece ti resta vicino. Bisogna circondarsi di persone così. Non bisogna avere paura di dire come si sta e di rivolgersi a uno specialista, sapendo che non c’è nulla di male».