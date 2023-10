Caorle, addio alla “Antonia dei giocattoli” amata da generazioni di bimbi

Morta Antonia Malocco, la “Antonia dei giocattoli”. Caorle perde la celebre negoziante. Aveva 96 anni e si è spenta serenamente. I funerali verranno celebrati giovedì 12 ottobre nel duomo di Caorle, con inizio alle 15. 30. Lascia nel dolore i tre figli, Gianni, Luca e la maestra elementare Ginetta oltre a vari parenti, tra cui gli adorati nipoti e il fratello.

Generazioni di bambini caorlotti, accompagnati dai genitori, hanno comprato i giocattoli nel bazar della signora Antonia, collocato in piazza San Pio X. Il negozio si chiamava Apostolo Malocco. Si era preso spunto all’epoca dai cognomi di marito e moglie. Apostolo Gusso era suo marito: Antonia Malocco spendeva sempre del tempo per i bambini che affollavano il suo punto vendita, sebbene in estate l’attività sia divenuta frenetica, per il boom del turismo.

Apostolo Malocco per oltre 40 anni è stato punto di riferimento per tutte le famiglie del posto. «Era una donna molto determinata e precisa», ricorda la figlia Ginetta, «nel suo negozio tutti i prodotti erano collocati in ordine maniacale. Accoglieva i clienti con il suo proverbiale sorriso, e nessuno se ne poteva andare senza prima aver acquistato qualcosa. Nelle scelte li seguiva esclusivamente lei».

«Mia mamma», continua Ginetta Gusso, «iniziava presto la sua giornata in negozio, e non l’ho mai vista riposare. Non esistevano per lei bar, cinema o altri svaghi. Era una cattolica molto devota: non mancava mai alle messe o ad altre cerimonie religiose. In famiglia è sempre stata una persona rigorosa».