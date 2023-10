San Marco, bufera sulle lastre (bianche) in trachite: «Servono per le pompe del Nartece»

Che ci fanno dei masegni bianchi in piazza San Marco? Sono bastate poche ore - il tempo necessario ad inondare le chat cittadine con le foto scattate ieri mattina - a sollevare un putiferio online.

C’è chi denuncia l’ennesimo scempio nel salotto di San Marco, chi predica calma e chiede di attendere la fine dei maxi cantieri che da mesi caratterizzano la vista della Piazza. Altri invece che annunciano già proteste per l’ennesimo stravolgimento di una città che fatica a riconoscere se stessa. In realtà i masegni bianchi sistemati tra i tre pili portabandiera della Piazza e la Basilica non sono masegni. O meglio, non proprio. Si tratta infatti di alcune lastre di trachite nuove di zecca utilizzate per la copertura di quello che, a tutti gli effetti, è il coperchio che delimita le centraline delle pompe idrovore del Nartece della Basilica.

Niente a che vedere con i lavori per il rifacimento della pavimentazione bensì un coperchio collegato alla messa in sicurezza dell’insula marciana dalle maree. Coperchio oltretutto destinato a restare al suo posto. Il motivo? L’accessibilità alle pompe per la necessaria manutenzione.

Troppo pesanti i classici masegni per essere sollevati e rimossi ogniqualvolta serva mettere mano alla manutenzione delle pompe.

E così ecco che la soluzione è stata quella di utilizzare un materiale e una forma già impiegati, a dire il vero, in città. Numerosi sono infatti quei pozzetti disseminati in tutta Venezia che replicano - o almeno ci provano - l’originaria pavimentazione della città e in realtà celano un canale di ispezione accessibile ai tecnici in caso di necessità.

Ora però questa procedura sbarca anche a piazza San Marco, accompagnata da un inevitabile coro di stupore. «Ma si tratta di una procedura indicata dalla Soprintendenza», spiega Giovanni Salmistrari, presidente Ance Veneto e titolare della ditta che insieme a Renzo Rossi Costruzioni e Kostruttiva sta completando i lavori di messa in sicurezza e di impermeabilizzazione dell’insula marciana.

«Si tratta della zona dove è stato posto un sigillo che serve per la manutenzione delle pompe a tutela del Nartece. Le lastre in trachite andranno “brunite”, cioè sporcate, in modo tale da renderle meno impattanti rispetto al contesto della Piazza». Insomma, quella comparsa in questi giorni è solo la prima versione di questo speciale coperchio che però è destinato a restare al suo posto nonostante in tanti abbiano già iniziato a storcere la bocca.

Nel frattempo, però, i lavori procedono spediti. Merito anche del clima decisamente fuori stagione che sta permettendo agli operai di continuare imperterriti nell’opera di impermeabilizzazione dell’insula marciana e nel rifacimento della pavimentazione (in questo caso seguendo il cronoprogramma del Comune). Con buona pace dei caffè e dei commercianti delle Procuratie Vecchie e Nuove che affacciano sulla Piazza e che continuano ad avere la visuale bloccata dalle reti metalliche dei cantieri