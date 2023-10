Luminarie di Natale, a Venezia scontro tra centro storico e Mestre: «In piazza Ferretto doppio dei soldi di San Marco e Rialto»

Mancano due mesi e mezzo a Natale ma le luminarie fanno già discutere. E ancora una volta, c’entra la suddivisione delle cifre stanziate dal Comune tra Venezia e Mestre. Un criterio proporzionale, secondo Ca’ Farsetti. Scelta poco oculata e che non aiuta la città d’acqua, secondo i critici. Fatto sta che lo scontro, in vista del prossimo Natale (e Carnevale), si gioca sui numeri.

E cioè, testualmente in base ai bandi pubblicati da Vela: 236 mila euro per piazza Ferretto e zone limitrofe (lotto 1) nella città di Mestre; 113 mila euro per area marciana, ponte di Rialto e zone limitrofe nella città di Venezia; 258 mila euro nella città di Mestre e nel territorio comunale di terraferma; 132 mila euro nella città di Venezia insulare.

Nel complesso fa oltre 495 mila euro per Mestre e terraferma e 245 mila euro per la laguna. Possibile che piazza Ferretto venga illuminata con il doppio dei soldi rispetto non solo a piazza San Marco, ma perfino a tutta l’area marciana, a Rialto e alle zone limitrofe? Sì, possibile. E non da quest’anno.

Di scelta sbagliata e senza senso parlano il consorzio alberghiero veneziano Concave e l’associazione piazza San Marco.

In un primo momento, il confronto tra la cifra stanziata per il 2022 (226 mila euro) e quella per il 2023 (113 mila euro) aveva fatto pensare addirittura a un dimezzamento delle risorse previste per Venezia. In realtà, si tratta di un errore di battitura nel documento consultabile online mentre nel bando di Vela risulta la dicitura giusta: 113 mila euro erano stanziati per Venezia nel 2022 e 113 lo sono anche per il 2023. Ma il succo del discorso, per Concave e associazione Piazza San Marco, non cambia.

«Si cerca di decongestionare il periodo estivo facendo proposte per la stagione invernale», spiega Claudio Vernier, presidente dell’associazione Piazza San Marco, «Venezia vive di turismo, la città produce una tassa di soggiorno importante, mi sembrerebbe opportuno spendere qualcosa in più per rendere attrattiva la città anche in inverno, almeno tanto quanto la terraferma».

Dello stesso avviso anche Jacopo Zanon, presidente Concave: «La cosa non sorprende, ormai da lungo tempo stiamo vivendo una fase in cui c’è una gestione unitaria di due città che hanno obiettivi diversi. Ed è questo il grave errore di fondo. La città ha 250 mila abitanti, ripartiti in maniera diversa, e l’amministrazione va dove ci sono i numeri. L’errore sta nel fatto che Mestre dovrebbe pensare da città, così come Venezia. L’illuminazione è una cosa irrisoria, e tutto sommato è anche deludente e non solo per colpa dell’amministrazione, ma è sintomatica di un fenomeno più ampio».

Pronta la replica dell’assessore al patrimonio e alla promozione Paola Mar: «Due terzi della popolazione vive a Mestre, dove ci sono quattro municipalità sulle sei complessive: il criterio con cui vengono ripartite le risorse è sempre stato questo. Se ci sono polemiche sono a scoppio ritardato: si è sempre agito così».