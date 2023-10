Vertenza H&M, accordo vicino per i dipendenti di Marcon. Manca solo la firma

Vertenza H&M, si va verso un’intesa. Un accordo sottoscritto non c’è ancora. Ma l’azienda ha avanzato una proposta al tavolo con i sindacati per il futuro dei 15 dipendenti del punto vendita del Valecenter di Marcon, la cui chiusura è prevista nei prossimi giorni. Si parla di incentivi all’esodo per i lavoratori, che decideranno di lasciare l’azienda, e di ricollocamento per gli altri.

Una metà potrebbe optare per la prima opzione e l’altra per la seconda. Le cifre non sono certe. Ma al momento sembrerebbe che 7 lavoratori su 15 siano intenzionati a lasciare l’azienda. Mentre gli altri 8 potrebbero essere ricollocati, per lo più tra le sedi di Treviso e Villorba. Se ne capirà di più a breve. In queste ore, l’azienda invierà ai sindacati la copia del verbale, con cui formalizzerà la proposta. Nei prossimi giorni H&M aprirà una procedura di licenziamento collettivo. Poi spetterà ai lavoratori scegliere se aderire, o meno, alla proposta avanzata dall’azienda, con un incentivo economico all’esodo.

In tal senso, ci sarà anche la firma di un accordo sindacale. Nella discussione sulla ricollocazione, è stato affrontata anche la situazione delle lavoratrici con la legge 104. «Non c’è un accordo scritto. Ci sono degli intenti da parte dell’azienda di trovare una soluzione, ma ci sono delle cose da sistemare», spiega Monica Zambon della Filcams Cgil, «Non c’è ancora un accordo formale, ma contiamo di arrivarci nei prossimi giorni. Prima di firmare qualsiasi accordo, deve passare al vaglio dei dipendenti. Non appena avremo la formalizzazione della proposta, faremo il passaggio in assemblea per discuterla con le lavoratrici».

Questione di giorni. Sul fronte della ricollocazione, non ci sono stati margini per un’apertura dell’azienda sui punti vendita più vicini, quali quello al centro commerciale Porte di Mestre, in quanto già con personale superiore al necessario. «Il problema dei punti vendita di Treviso e Villorba è legato al fatto che questi lavoratori sono per la maggior parte dei part-time», aggiunge Silvia Salviati della Fisascat Cisl, «per loro diventa difficile spostarsi da Mestre a Treviso, anche perché sono lavoratori già trasferiti una prima volta dal negozio che si trovava al centro Le Barche al Valecenter».

Un’altra partita è quella di chi aprirà al Valecenter al posto di H&M. «È importante capire chi entrerà al Valecenter», conclude Salviati, «perché parte di queste persone potrebbero essere ricollocate all’interno del nuovo soggetto. Ma a oggi dal centro commerciale non abbiamo saputo quale marchio effettivamente entrerà. Per noi è importante andare a recuperare quei lavoratori, ci sono persone con esperienza e anzianità aziendale elevate. Si tratta di competenze, che possono spendere in un’altra realtà commerciale».