Visite prenotate e non pagate, controlli a tappeto dell’Usl 4

Prestazioni prenotate e non pagate, controlli a tappeto dell’Usl 4. L’azienda sanitaria del Veneto orientale ha avviato i controlli tra la popolazione residente che ha come riferimento l’Usl 4 per le prestazioni. E ha inviato migliaia di lettere di avvertimento in cui si chiedono conferme di pagamenti effettuati con i ticket, comprese visite prenotate e non fruite che comportano comunque il pagamento se non disdette nei tempi previsti.

L’Usl4 segnala ripetuti mancati pagamenti di prenotazioni e le lettere sono già state inviate ai cittadini residenti. Si parla di migliaia di missive.

«Si tratta di richieste di pagamento di una prenotazione o di prestazione non pagata» spiega Gabriele Zenezini a nome di un gruppo di cittadini che invocano chiarimenti, «e ho scoperto che ci sono molte persone che sono state interessate da queste richieste. La comunicazione è via posta ordinaria. Spesso le aziende inviano per posta ordinaria, o nella forma “stampe” per non pagare raccomandate, quindi senza prova di consegna. Questo significa che i documenti potrebbero anche non essere recapitati. La mia lettera è pervenuta a casa 21 giorni dopo la data di protocollo e richiede il pagamento entro 30 giorni dalla data di protocollo stessa, minacciando l’invio a un istituto di gestione crediti per il recupero, con inevitabili costi aggiuntivi».

«Cosa c’è di regolare in tutto questo? si chiede, «pare che ogni anno capiti questo controllo generalizzato. Forse ci sono mancati aggiornamenti degli archivi da parte del personale allo sportello per le prenotazioni per prestazioni non effettuate o comunque modificate per tempo. Non vorremmo si cercasse di fare cassa perché le persone pagano e basta per non avere problemi».

Non sono molte le informazioni che vengono fornite con la segnalazione scritta. E chi è andato allo sportello a chiedere informazioni non ha ottenuto le risposte che sperava di ricevere. Alcuni sono riusciti a dimostrare di aver pagato, come nel caso dello stesso Zenezini. Ma altri non hanno tenuto i documenti che attestano il pagamento né quelli per dimostrare di aver disdetto. Altri, effettivamente, non avevano disdetto la visita o la prestazione sanitaria.

«Il cittadino ha diritto in ogni caso di essere trattato meglio in questi frangenti» conclude Zenezini, «ancorché l’azienda abbia effettivamente diritto a ricevere quanto richiesto. Allora, almeno, chiediamo informazioni dettagliate con un documento ufficiale, ad esempio una PEC, magari una raccomandata AR, ma costa molto. Non so se sia possibile fare protocollare una lettera in qualche ufficio URP per obbligare in questo caso l’Usl a rispondere in modo preciso. Certo, nel campo della comunicazione c’è ancora molto da migliorare».