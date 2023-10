Stadio e arena a Tessera, l’ora degli espropri. A novembre sarà aggiudicata l’ultima gara

È arrivata l’ora degli espropri per la realizzazione del progetto “Bosco dello Sport” a Tessera che prevede la realizzazione di stadio e arena polifunzionale.

Martedì è stata pubblicata la comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione della pubblica utilità delle opere, finalizzata proprio a concludere l’esproprio delle aree interessate, per la maggior parte di proprietà della società Cvm (la società immobiliare del Casinò) e per il resto da un paio di società e privati cittadini. Ma poiché la Cvm ha dei crediti nei confronti del Comune, parte delle risorse torneranno a Ca’ Farsetti. E dopo la cessione dei terreni Cmv, per fusione inversa, sarà assorbita nella società Casinò di Venezia. Tra le società private che saranno espropriate c’è anche la Park 4.0 stretta a tenaglia tra gli espropri per realizzare la viabilità d’accesso allo stadio e gli espropri per la realizzazione della bretella ferroviaria.

La società nel 2021 fa aveva ricevuto dal Comune il permesso a realizzare un parcheggio da 500 posti auto a ridosso della rotonda d’accesso all’aeroporto. Un progetto già bocciato dal Tar proprio perché interferiva con la realizzazione del tracciato ferroviario che collegherà la stazione ferroviaria di Mestre con il Marco Polo, attraverso un percorso a cappio. Le comunicazioni sono state inviate ai soggetti che dovranno essere espropriati. Un percorso arrivato quindi alle battute finali.

Dei cinque bandi in cui è stato spacchettato il progetto, quattro sono già stati assegnati. Manca solo quello dello stadio da 16 mila posti.

La gara, da 80 milioni, si chiuderà il 31 ottobre, poi la commissione dovrà individuare il soggetto vincitore tra le associazioni di impresa che si candideranno. I quattro bandi già assegnati, per un valore di 180 milioni di euro, riguardano viabilità, urbanizzazione, opere “verdi” e di paesaggio, arena. Se non vi saranno intoppi nella fase degli espropri i primi cantieri per l’opera di 315 milioni di euro potrebbero vedersi nella primavera del 2024. A vincere la gara per la nuova viabilità di collegamento con l’aeroporto (per 27 milioni di euro) sono state le imprese Adriastrade (capofila, di Monfalcone), Coletto, Brussi Costruzioni, Ecovie e Zara Metalmeccanica.

Ad aggiudicarsi le opere di urbanizzazione per un importo di 50 milioni di euro è stata l’impresa Carron (di Treviso). Sono di metà settembre le assegnazioni che riguardano le opere a verde e l’arena, l’intervento più oneroso. Con un importo complessivo contrattuale di quasi 95 milioni di euro. Ad aggiudicarsi il bando dell’arena (10 mila posti) è stata il raggruppamento temporanea di imprese (Rti) costituito da Cev (società mandataria, di Treviso, sta realizzando anche il villaggio olimpico di Milano), Maeg, Milani e Gianni Benvenuto. L’appalto per le opere verdi, già aggiudicato per oltre 11 milioni di euro, è stato vinto dal Consorzio Leonardo servizi, Cosmo Scavi e Consorzio Stabile Terra.