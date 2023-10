Stroncato da un infarto il presidente del Tennis Club Pramaggiore

Trovato morto l’altra mattina in casa, nel suo letto, Tullio Zoppolato, 61 anni, presidente del Tennis Club Pramaggiore. Lo ha stroncato un infarto. Era stato discreto tennista.

I funerali non sono stati ancora fissati. Il magistrato di turno si è preso del tempo per valutare tutti i documenti trasmessi dai carabinieri sulla morte dell’uomo, di mestiere muratore assieme al fratello Luigi e al nipote.

Non si esclude l’autopsia, ma sarà la Procura di Pordenone, una volta analizzate le carte, ad adottare la decisione più adatta alle sue esigenze.

È l’ennesima tragedia di quest’anno a Pramaggiore, dove si sono registrate varie morti inaspettate, per malore, malattia o incidenti. Un caso recente di morte nel sonno è avvenuto a Portogruaro la scorsa settimana, quando si è spento a 82 anni, dormendo, Giovanni Cominotto, il notissimo imprenditore e titolare dell’omonima agenzia di pratiche automobilistiche di Sant’Agnese. Luigi Zoppolato, il fratello di Tullio, era preoccupato del fatto che il congiunto rispondesse al telefono.

«Assieme avremmo dovuto andare a lavorare. Lui non rispondeva e ho dato l’allarme», ha riferito ieri mattina Luigi.

Nell’abitazione in cui a Le Comugue Tullio Zoppolato viveva da solo, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri prima di entrare in casa avevano notato che le tapparelle erano ancora abbassate. Una volta in casa hanno trovato Zoppolato esanime a letto.

Hanno quindi chiamato il Suem 118, ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte. I campi da tennis sono collocati a ridosso dello stadio.

«Sono profondamente addolorato e scosso», ha riferito il dirigente calcistico Salaco Stefanuto. «Assieme avevamo parlato pochi giorni fa per avviare un’opera di ammodernamento del Tennis Club» ha aggiunto il sindaco Fausto Pivetta «volevamo insieme allargare l’offerta sportiva alla comunità».