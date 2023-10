Dal Mose alle barriere della Basilica di San Marco: addio al costruttore Renzo Rossi

Morto a sessant’anni l’imprenditore e costruttore Renzo Rossi. Tra i massimi esperti nel campo dei lavori di manutenzione e salvaguardia della laguna, Rossi è scomparso dopo una lunga malattia che l’ha accompagnato negli ultimi due anni. Persona sempre disponibile e attenta, dedita al suo lavoro, la sua scomparsa è una perdita importante per la città di Venezia. Alla sua omonima impresa, con sede a Marcon, di devono una serie infinita di lavori di manutenzione in città.

A partire dalle opere complementari del Mose, il ripristino delle rive e delle barene, lo scavo dei canali. Per citare i cantieri più recenti, alla Renzo Rossi Costruzioni (insieme ad altre imprese costruttrici) si devono i cantieri per la posa delle barriere a protezione della Basilica di San Marco contro la marea. O ancora i lavori per difendere l’intera area marciana dall’acqua alta. O ancora il rifacimento dell’intera Riva Sette Martiri.

Da ultimo, sempre la Renzo Rossi Costruzioni si era aggiudicata l’appalto per il rifacimento della pavimentazione dei Giardini Reali.

In mattinata è arrivato il cordoglio del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: "La scomparsa di Renzo Rossi, titolare dell'omonima ditta di costruzioni, è stata appresa con grande tristezza da tutti coloro, come me, che lo conoscevano personalmente, stimandone l'impegno e la dedizione al lavoro. Il mondo dell'imprenditoria perde un uomo che ha saputo creare, con coraggio, un importante gruppo molto presente in Città. Tante le opere realizzate dalla sua ditta, che ora restano testimonianza viva della sua operosità. A tutta la famiglia di Renzo Rossi arrivi il cordoglio dell'intera Città di Venezia e mio personale”.