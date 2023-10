M9 di Mestre, chiudono ristorante e store del Venezia. Nuovo gestore per la caffetteria ex Diemme,

Domenica 8 ottobre ha chiuso il negozio del calcio Venezia dove i tifosi andavano a comprare anche i biglietti per le partite.

È stato trasferito al quartiere generale della società. Nei giorni scorsi si sono chiuse le porte anche del ristorante “Materia Prima”.

Mentre la caffetteria Diemme aveva deciso di interrompere l’avventura nell’area del polo museale di Mestre già a febbraio del 2022.

Nuova grana quindi per l’area commerciale del museo M9, dove l’unico locale che continua a funzionare, e pure bene, è la Corte dei Matti, anche per la competenza del suo gestore, Manuel Pintus, che riesce a riempire l’area di giovani anche con iniziative musicali. Per gli altri locali M9 dovrà ora cercare nuovi partner. Una buona notizia dovrebbe arrivare presto dal bistrot, proprio lo spazio che era occupato dal Diemme.

L’accordo per la caffetteria

M9 avrebbe già stretto un accordo con un gestore che, nell’arco di un paio di mesi, dovrebbe portare all’apertura del nuovo locale, che rimarrà un bar-caffetteria dove poter anche mangiare.

L’obiettivo sarebbe quello di riaprirlo entro il primo dicembre, il giorno in cui il Museo del Novecento di Mestre - negli ultimi anni al centro di revisioni importanti anche sul fronte dei contenuti – compirà cinque anni.

Ristorante in alto mare

Più difficile sembra la risoluzione dei problemi per la gestione del ristorante. Che nella versione Materia Prima non è mai riuscito a decollare come gli stessi promotori si auguravano. Pochi i clienti, poche le iniziative promosse. E così, la scorsa settimana, è stato deciso di chiuderlo definitivamente.

Ora M9 è alla ricerca di qualcuno disposto ad accollarsi la gestione dello spazio che è un tutt’uno con il museo. Qualcuno che riesca a fare del ristorante non solo il luogo in cui si fermano a mangiare i visitatori, ma anche un punto di ritrovo per chi abita in città. Il Materia Prima aveva iniziato la sua avventura nell’aprile del 2022, mentre ancora prima c’era il 9 Bistrot di Andrea Carcanella.

Via il Venezia Calcio

Alla chiusura del ristorante, avvenuta nei giorni scorsi, si aggiunge quella del punto vendita del Venezia Calcio, la cui presenza negli spazi di M9 era comunque temporanea. Uno spazio in centro a Mestre ma ritenuto scomodo per l’acquisto di biglietti da parte dei tifosi da fuori Mestre, anche per la difficoltà di parcheggio.

Il nuovo store, nel quale sarà possibile acquistare non solo il merchandising ufficiale del club ma anche i biglietti per tutte le partite casalinghe del Venezia FC, aprirà martedì 17 ottobre (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 09 alle 13 e dalle 15 alle 19).

«L’apertura del nuovo store ufficiale presso la sede del club rappresenta», ha fatto sapere in questi giorni la società in una nota, «un nuovo importante passo nella direzione intrapresa dalla proprietà e dalla dirigenza di voler rendere Ca’ Venezia la casa di tutti i tifosi arancioneroverdi».