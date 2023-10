Incidente in tangenziale a Mestre: con lo scooter si incastra sotto un van, 47enne in Rianimazione

È in terapia intensiva e in prognosi riservata il 47enne di Mira che ieri intorno alle 17.20 è finito incastrato con il suo scooter sotto un furgone sulla tangenziale di Mestre.

Le sue condizioni vengono monitorate di ora in ora ma secondo le prime indicazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con estrema delicatezza vista la gravità della situazione, l’uomo è stato portato dai sanitari del Suem all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Ha riportato vari traumi che hanno richiesto un ricovero urgente.

L’episodio, come detto, risale a poco dopo le 17.20. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui un motociclo, al chilometro 13+600 ovest della Tangenziale di Mestre, in direzione Milano. Ferito il conducente della moto, tamponato da un furgone e rimasto incastrato sotto il mezzo commerciale. Coinvolta anche un’auto che precedeva gli altri due mezzi.

L’episodio si è verificato tra le uscite Castellana e Miranese, creando fino a un massimo di 8 chilometri di coda, a causa della chiusura iniziale di due corsie di marcia per permettere i delicati soccorsi al conducente della moto, preso in carico dal Suem 118 e trasferito in ospedale di Mestre dove è stato successivamente ricoverato. Illesi i conducenti degli altri mezzi che si sono immediatamente fermati per sincerarsi delle condizioni dello scooterista.

Per le operazioni di sollevamento del furgone e sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato il motociclista. Sul posto la Polizia stradale di Venezia per ricostruire l’accaduto e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, per quanto riguarda la gestione della viabilità. La carreggiata è stata liberata nella serata di ieri e, dopo alcune ore di disagi per gli automobilisti, il traffico ha ripreso a scorrere in serata, senza particolari problemi.