La crisi dell’ex Ilva è senza fine: trema il polo logistico veneziano

La crisi dell’ex Ilva (ora Acciaierie d’italia) di Taranto fa tremare anche Porto Marghera, dove la società ha un polo logistico con cinquanta dipendenti diretti, mentre ci sono molti altri lavoratori, soprattutto autotrasportatori, coinvolti nell’indotto.

Il polo di Porto Marghera serve per accogliere le navi con lamiere e bobine di acciaio che arrivano da Taranto, per poi smistarle con i carroponti e i muletti nei tir che le trasportano nelle aziende nel Nord dell’Itali per le lavorazioni successive.

I lavoratori ora sono in cassa integrazione, lavorano a chiamata. Quando arriva la nave devono presentarsi al lavoro. Ma le navi che arrivano sono sempre meno. La società aveva nei piani di chiudere l’anno con la lavorazione di 6 milioni di tonnellate di acciaio.

E invece si fermerà all’incirca alla metà. Ieri mattina a Taranto c’è stata la protesta degli imprenditori dell’indotto.

E a Roma si sono riuniti in presidio davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy i rappresentanti del Coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm del gruppo ex Ilva-Acciaierie D’Italia, con la partecipazione delle Rsu ex Ilva e delle ditte d’appalto, alla presenza dei segretari generali di Fim Fiom Uil. «Le gravi criticità ed i problemi irrisolti dal management di Acciaierie d’Italia, a cui è stata assegnata la gestione dell’ex gruppo Ilva nel 2018», spiega il coordinamento, «continuano ad essere le motivazioni delle iniziative di mobilitazioni, denunce, sollecitazioni, appelli e richieste d’intervento alle istituzioni ed ai governi».

Il 16 ottobre si terranno iniziative davanti alle prefetture di tutte le province interessate dai siti produttivi di Acciaierie d’Italia mentre il 20 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale a Roma con contestuale sciopero in tutti i siti produttivi, compreso quello di Marghera.

A Roma c’era anche il delegato veneziano di Fim Cisl Diego Di Curti, che si è detto «preoccupato per la situazione creatasi. In ballo ci sono 50 lavoratori diretti, senza contare l’indotto (vedi i trasportatori), che fanno tenere con il fiato sospeso centinaia di famiglie. Nei prossimi giorni sarà convocata un’assemblea sindacale con i dipendenti». «La situazione è difficile e le risposte non arrivano», dice il segretario provinciale della Fiom Cgil, Michele Valentini, «è giusto mantenere alta l’attenzione anche sul polo logistico di Porto Marghera».