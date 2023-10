Chioggia, in coma da giorni: è morto Mauro Perini. Si farà l’autopsia

Mondo della musica in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mauro Perini, ex dipendente comunale, chitarrista, appassionato di rock e astronomia. Perini, 67 anni, era ricoverato da una settimana in Rianimazione quando la situazione è precipitata.

Lascia la moglie Gioia Schiavon e i due figli, Matteo, geologo e musicista nella band Moonbit, e Stefano, laureato in Lingue.

La notizia della morte, all’alba di sabato 7 ottobre, si è diffusa in città rapidamente suscitando forte incredulità negli amici e nei moltissimi conoscenti, ignari che Perini fosse da qualche tempo ricoverato in ospedale.

Cosa ha causato la morte?

Ancora da chiarire le cause della morte per la quale è stata disposta l’autopsia. Perini era conosciuto in città anche per l’impiego all’ufficio Personale del Comune, da cui era andato in pensione da qualche anno.

La passione per la musica lo aveva portato a formare un gruppo, assieme a altri amici, come Giuseppe Penzo, ex presidente del consiglio comunale, con cui si era spesso esibito per beneficenza.

«La notizia della scomparsa improvvisa lascia una profonda tristezza in tutti noi», spiega Penzo. «Ci siamo conosciuti diversi anni fa perché ci siamo messi a disposizione formando un gruppo musicale e canoro composto da operatori sanitari per raccogliere fondi a favore dell'Ail (Associazione per la Lotta contro le Leucemie) e dopo qualche anno a favore dell’Anfass. Da quei progetti musicali benefici, il nostro rapporto di amicizia si è consolidato tanto che anche in diverse occasioni conviviali, la sua passione per la musica e la chitarra si è sempre manifestata in modo appassionato».

Chioggia Rock e altro

Negli anni ’90 Perini aveva organizzato rassegne in città, come Chioggia Rock, e trasferte per grandi concerti, come quello degli U2 a Reggio Emilia.

«Una notizia che sconvolge», spiega Enrico Veronese, «abbiamo condiviso tanti eventi musicali e una grande passione per il rock. Lui amava gli U2, i Pink Floyd, i Rolling Stones. Perini adorava anche viaggiare, come testimoniano le molte foto sul profilo con la sua famiglia. Era appassionato di astronomia, hobby che coltivava nell’associazione Granchio».

I funerali si terranno alla parrocchia del Buon Pastore, ma la data non è ancora stata fissata.