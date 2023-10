Camponogara, muore artigiana di 54 anni: da 19 lottava con la malattia

Lutto a Fossò e a Camponogara. È morta all’età di 54 anni dopo una lunga malattia contro la quale lottava da 19 anni, Gigliola Rovoletto. La donna, mamma di un ragazzo e una ragazza, risiedeva con la sua famiglia in via Roma a Camponogara ed era stata nel corso degli anni una preparata artigiana e lavoratrice nel settore della calzatura. Era originaria di Fossò e nei due paesi i messaggi di cordoglio sono arrivati a decine alla famiglia colpita dal lutto. A ricordarla con affetto la sorella Romina.

Il ricordo della sorella Romina

«Gigliola è stata una donna esemplare, moglie e figlia insostituibile, sorella complice , infaticabile lavoratrice, amica aperta ed accogliente. Nascondeva il dolore e le preoccupazioni per il bene di chi l’amava e mai si piegava al male che l’attaccava. La sua forza esserci con tutta se stessa sempre e per chiunque sapendo che la lontananza non avrebbe mai potuto dividere ciò che lei aveva creato con amore. Neanche la malattia ha mai fermato Gigliola».

Appassionata sostenitrice ed organizzatrice delle numerose giornate dedicate alla beneficenza verso enti e associazioni che tutelano i diritti dei bisognosi, Gigliola insieme al papà Egidio, alla mamma Marilia, al marito Bruno Bordon e ai suoi figli Giulia e Riccardo, ha sempre dato un grande esempio di dedizione facendo la differenza a favore di chi aveva bisogno.

«Gigliola», ricordano i familiari, «vive e continuerà a vivere nei legami che ha creato, negli esempi che ha dato, nelle luci che ha acceso nelle vite di ognuno di noi, il nostro compito sarà proprio quello di farla continuare a vivere nel ricordo di tutti».

I funerali si svolgeranno domani mercoledì 11 ottobre alle ore 15.30 nella Chiesa arcipretale di San Bartolomeo Apostolo di Fossò. Il feretro arriverà dal Policlinico San Marco di Mestre Lascia oltre al marito ai genitori, i figlie e la sorella anche il cognato Stefano, la nipote Celeste, i cognati Antonio e Claudia i suoceri Elisa e Giorgio.

Un rosario di suffragio si terrà stasera alle 18 nella chiesa di Fossò.