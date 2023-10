Viale Ancona, si vende. Edificio direzionale all’asta per 770 mila euro dopo un concordato

Pezzi di viale Ancona, la via degli affari di Mestre, finiscono in vendita. Ora tocca anche a una porzione dell’edificio di angolo, a forma di triangolo, prima del ponte di viale Ancona.

Un pezzo dell’edificio direzionale è infatti al centro di una vendita all’asta, valore base di 770 mila euro, che è in programma il 12 ottobre presso la sede operativa della impresa di costruzioni Mantovani spa a Padova.

Valore di base 770 mila euro per accaparrarsi quattro piani di uffici e uno spazio rimessa auto interrato gestito nell’ambito di un procedimento di nuovo concordato preventivo.

L’edificio rappresentava assieme ai dock’s e al vicino Laguna Palace hotel l’immagine della nuova Mestre, indirizzata verso la modernità. Ma da mesi in viale Ancona si succedono guai e vendite.

La preoccupazione inizialmente aveva interessato il futuro dell’albergo, tra 2022 e l’inizio del 2023 rischiava di finire all’asta per la vendita fallimentare dell’immobile costruito dalla Venezia Futura srl dei fratelli Danieli.

A gennaio scorso la svolta: secondo appuntamento con vendita cancellato dopo la proposta di acquisto, milionaria, di un fondo immobiliare. E per la catena alberghiera spagnola Nh è arrivata la certezza di poter tenere aperto l’albergo fino a fine anno con l’obiettivo di stringere una intesa per la gestione dell’hotel, un 4 stelle con 400 posti letto.

Nei giorni scorsi altre preoccupazioni: il fallimento della società che gestisce la Dec, la grande darsena sul canal Salso e la fissazione per gennaio 2024 della prima udienza sullo stato passivo della Immpart srl, la società proprietaria.

Caos tra i diportisti con molti che si ritrovano i cancelli chiusi e l’impossibilità di recuperare le proprie imbarcazioni. Ora si scopre, attraverso i siti sulle aste, che finisce in vendita anche un altro pezzo di viale Ancona, quello con il triangolo su quattro piani che ospitava uffici direzionali e studi.

In vendita negli uffici della Mantovani, nei prossimi giorni. Se arriveranno offerte. Nel frattempo dall’altra parte della strada, il Comune amplia i propri parcheggi nel complesso della Carbonifera e si attendono lumi sul via al progetto della torre alta quindici piani, proposta dalla Gefa.

E l’ex Mercato ortofrutticolo, che doveva ospitare case e campus per studenti, per ora è rinato solo come un Lunapark, per 11 giorni.