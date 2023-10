Via Piave resta sorvegliata speciale tra “fogli di via” violati e multe ai negozi

Faro sempre più spesso puntato su via Piave: e ogni controllo, raccoglie segnalazioni, arresti, sanzioni amministrative. Così, anche nel corso dell'ultima settimana si sono svolti gli ormai consueti servizi straordinari interforze di controllo nelle aree sensibili del quartiere, coordinati dalla Questura.

Operazioni nell’ambito - si legge in una nota - «del piano generale di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio per contrastare la criminalità diffusa ed il degrado urbano, oltre a verificare non solo la regolarità sul territorio nazionale dei cittadini stranieri che solitamente frequentano la zona, ma anche la regolarità degli esercizi commerciali che operano nel rione Piave».

In particolare, nel corso dei servizi ad Alto impatto rafforzato, effettuati con la collaborazione dei Reparti Mobili e delle altre forze di Polizia nel quartiere Piave, nelle giornate di mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre sono state controllate più di 100 persone e oltre 20 veicoli, nonché diversi esercizi commerciali.

Risultato: un uomo è stato denunciato per inottemperanza a quanto disposto dal Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Venezia emesso nei suoi confronti, mentre un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto, con relativo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L’eterno rincorrersi di controlli e relativi ordini di lasciare l’Italia, costantemente violati.

Per quanto riguarda invece i controlli amministrativi agli esercizi commerciali - prosegue la nota - «sono state ravvisate irregolarità sia in materia igienico sanitaria che in relazione a merce venduta senza regolare licenza per due esercizi commerciali, per le quali seguirà nei prossimi giorni l’irrogazione di sanzioni amministrative».

«I risultati esposti, confermano l’importanza che la Polizia di Stato di Venezia ed il Questore ripongono in tale costante attività di controllo e monitoraggio nella zona di quartiere Piave», prosegue la nota della Questura, «non solo per prevenire la commissione di reati per le strade, ma anche per effettuare un’attività di controllo ad ampio raggio di tale realtà territoriale, come nel caso dei controlli amministrativi, che, si aggiungono agli ulteriori 45 controlli presso esercizi pubblici ed istituti di vigilanza posti in essere dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Venezia da giugno ad oggi, e ulteriori 15 sanzioni amministrative comminate».

Come si diceva, ogni controllo in via Piave va a segno: purtroppo, verrebbe da dire, perché significa che continua a permanere una situazione di illegalità o di violazioni amministrative. Di certo, quando la macchina dei controlli interforze è su strada, la differenza per la qualità della vita dei residenti diventa palpabile. —

