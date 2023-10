Lutto ad Annone Veneto: morto Mario Buosi, imprenditore delle onoranze funebri

Morto sabato l’imprenditore delle onoranze funebri Mario Buosi. Aveva 88 anni. Ha svolto vari altri mestieri ed è stato attivissimo nella vita sociale e associativa ad Annone Veneto.

Era emigrato in Svizzera per lavorare e una volta rientrato in italia, grazie al padre che era falegname, nel 1937 ha avviato l’impresa di pompe funebri affiancati dalla mamma.

Insieme tutto hanno anche avviato un bar ristorante per arrotondare e ha allevato bachi da seta. Di notte poi Mario Buosi lavorava a un forno per produrre il pane.

Con il trascorrere degli anni si è dedicato solo all’impresa funebre, restando sempre attento alla modernizzazione del settore per migliorare i servizi, lavorando con disponibilità, passione e rispetto del defunto e dei famigliari.

Mario Buosi è stato politicamente attivo, presente a dare una mano alle associazioni del paese, presidente della locale associazione di Federcacciatori, coadiuvato dagli amici Antonio Minetto e Bruno Pol ha fatto nascere la Fiera dei Osei di Annone Veneto, rimanendo per molti anni presidente.

Era orgoglioso della fiera manifestazione che ha fatto conoscere Annone Veneto in tutta italia. Lascia 4 figli. Stasera (lunedì) alle 19 il Rosario nella chiesa Nuova, domani (martedì) nella vecchia San Vitale alle 15 i funerali.