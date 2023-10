Portogruaro piange la maestra d’asilo Marina Amadio

Uccisa domenica dal tumore metastatico in pochi mesi. Portogruaro e la vicina Concordia sono profondamente addolorate per la perdita di Marina Amadio, 64 anni, conosciutissima maestra d’asilo. Era in pensione da meno di un anno. Negli ultimi tempi ha insegnato alla scuola dell’infanzia di Sindacale. E proprio appena pensionata ha scoperto la malattia. La situazione è precipitata nell’ultimo mese.

Struggente il messaggio del compagno di una vita, il famoso pilota di rally Lino Acco. “In oltre 40 anni di convivenza mi hai supportato e sopportato con la mia malattia, le decine di operazioni, incidenti e fratture varie. A te saranno venuti al massimo due raffreddori, ma l’unico problema che hai avuto ti ha portato via in meno di un mese e io non ho potuto far nulla per aiutarti. Riposa In Pace Marina”.

La donna si era curata allo Iov di Padova. Funerali domani (martedì) alle 10 in duomo a Portogruaro.