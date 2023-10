La “lunga estate”. A Venezia in coda e nel caos per visitare le isole lagunari

Una domenica d’ottobre che pareva estate; i turisti in bermuda e infradito come a luglio; e un sole così, con temperatura fino ai 24 gradi, che ha attratto in laguna migliaia di visitatori - almeno 70 mila sabato, poco meno quelli di ieri - tra cui numerosi pendolari arrivati dalla provincia e dalle altre città del Veneto che hanno preferito Piazza San Marco all’ultima tintarella in spiaggia.

Per sottrarsi alla folla del centro, in molti hanno scelto di visitare le isole, salvo accorgersi solo agli imbarcadero di non essere stati i soli ad avere l’idea.

Lunghe code alle Fondamenta Nuove davanti agli approdi dei vaporetti in partenza per Murano, Burano e Torcello; imperdibile, in quella che per forza di cose è stata l’ultima domenica quasi estiva, la gita fino a Torcello, tra le casette colorate di Burano, e poi nell’isola del vetro.

Piazza San Marco, trasformata ormai da tempo in cantiere, ha accolto ieri mattina l’ultimo giorno di celebrazioni per il 14. Raduno dei Lagunari con alzabandiera in Piazzetta seguita dal la cerimonia militare con lo schieramento delle Sezioni, alla presenza dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

In rappresentanza del Comune, è intervenuto l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini che ha rivolto un pensiero alle famiglie delle vittime dell’incidente di Mestre.

Un “fuori programma” per i tanti turisti che hanno affollato l’area marciana, ora in fila sotto il campanile, ora in visita a Palazzo Ducale. Anche le mostre di questo periodo, a cominciare dalla Biennale Architettura, hanno attirato in laguna moltissimi turisti che hanno affollato i padiglioni ai Giardini di Castello e poi gli spazi dell’Arsenale per vedere “The Laboratory of the Future” a cura di Lesley Lokko e aperta fino a domenica 26 novembre.

Chi ha scelto di visitare l’isola di San Giorgio ha trovato alle Stanze del Vetro la mostra dedicata al vetro boemo e alle vicine Stanze della fotografia le immagini di Paolo Pellegrin raccolte nella mostra “L’orizzonte degli eventi” e le 61 immagini dei tarocchi di Pino Settanni.

In molti hanno scelto di anticipare il rientro a ieri sera, causa lo sciopero di oggi di 24 ore di vaporetti, tram e bus. Collegamenti garantiti da e per le isole così come bus e tram urbano tra le 6 e 9 e le 16.30 e 19.30.