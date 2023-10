Jesolo, auto insabbiata nella spiaggia: turista multato

Auto insabbiata lunedì 9 ottobre pomeriggio al lido di Jesolo, altezza hotel Danubio.

Un turista tedesco ha voluto provare a raggiungere la battigia con una vettura nera di grossa cilindrata. Ma pochi metri dopo la passeggiata davanti alla spiaggia la berlina si è fermata con le ruote bloccate dalla sabbia.

L'intrepido automobilista ha anche provato ad accelerare e andare avanti, poi ha fatto retromarcia, a tutto gas, ma non c’è stato verso. Motore che girava a vuoto e grande fumo lo hanno convinto a desistere.

Non gli è restato altro da fate che chiamare la polizia e chiedere l'intervento di un operatore privato per la rimozione.

Il turista sarà multato per aver oltrepassato il limite della spiaggia, dove ovviamente non si può circolare in auto, neppure a fine stagione.

Non di rado accadono questi episodi che fanno sorridere e sorprendere, ma solitamente avvengono di notte. Questa volta è accaduto in pieno giorno verso le16, con la gente ancora in spiaggia a passeggiare o prendere il sole.