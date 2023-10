Braci dimenticate, magazzino a fuoco a San Donà

Incendio in via Pascoli nella notte tra domenica e lunedì. Erano circa le 3 quando le prime fiamme si sono sprigionate in un piccolo magazzino utilizzato come ricovero attrezzi da giardino. Fortunatamente il magazzino non è comunicante con l' interno della abitazione che non è stata raggiunta dalle fiamme, al civico 7.

Sembra che all'interno del magazzino ci fosse della brace in un sacchetto di nylon, raccolta dopo aver cucinato il giorno prima. L' incendio è stato spento dai pompieri di San Donà con danni limitati al solo magazzino.