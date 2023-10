Assemblea No Navi per fermare gli scavi a Venezia. «Corteo in acqua in primavera»

Il Comitato No Grandi Navi torna in acqua a manifestare contro gli scavi in Laguna. La data prevista per riportare sulle rive e sulle barche attivisti e cittadini è il prossimo 24 marzo dalla riva delle Zattere verso il Vittorio Emanuele, il canale che il Porto ha annunciato di voler ripristinare.

Sabato, nel corso di una partecipatissima assemblea a San Leonardo, è stato annunciato un periodo di incontri e flash mob – per esempio alla Venice Marathon – che porterà alla mobilitazione in primavera prima e all’occupazione di un’isola poi, nel corso dell’inaugurazione della Biennale di Arte.

Ad aprire l’incontro, moderato da Tommaso Cacciari, Andreina Zitelli e Stefano Micheletti di Ambiente Venezia che hanno ripescato le parole del già presidente del Porto Paolo Costa che, dieci anni fa, spiegava come non avesse senso scavare il Vittorio Emanuele, ma il canale Contorta (poi bocciato dalla Via) e si dovesse fare uno snodo per le navi e i container transoceanici fuori dalla Laguna. «Si continua a portare avanti lo stesso disegno di sempre, quello di devastare la Laguna» hanno detto Zitelli e Micheletti, ricordando che tutti i progetti dovranno passare per la Via.

I punti sollevati: le barene in fregio al canale dei Petroli con che materiale si intendono fare? Quali sarebbero le navi che si vogliono portare alla Marittima? Perché se i fanghi “c” e “oltre c”, cioè quelli inquinanti, si dovrebbero mettere nella nuova isola delle Tresse se sono tossici? Perché non si utilizza il progetto Moranzani? «Draghi lo ha detto con due decreti nel 2021: le navi devono stare fuori dalla Laguna». Applausi. Micheletti ha ribadito il no al Terminal Crociere a Marghera nella prima zona industriale per il costo, per il rischio di passaggio vicino a impianti chimici e perché «il canale Vittorio Emanuele aggiunge a tutto questo la necessità di scavare un nuovo più ampio bacino di evoluzione davanti alla raffineria Eni e l’approfondimento dello stesso in presenza di fanghi altamente inquinati».

Tanti i relatori che sono intervenuti c’erano anche i consiglieri comunali Giovanni Andrea Martini e Gianfranco Bettin, i Fridays for Future e il gruppo Insieme contro il moto ondoso, tutti accomunati dalla stessa posizione: gli slogan fuori le navi dalla Laguna e la Laguna non si tocca.

Bettin ha detto che «sta preparando un dossier su Venezia e su questi rischi con l’European Green Party da presentare in Europa» e Martini ha annunciato la “VeniceBarathron - per la rinascita di Venezia” il 26 maggio, una camminata che toccherà i luoghi dei progetti più dannosi, inclusa la Marittima dove si vogliono riportare le navi.

Per la prima volta la Cgil, sabato in manifestazione a Roma, ha inviato un messaggio video in cui il sindacato, nella persona del segretario Daniele Giordano, si schiera contro lo scavo del Vittorio Emanuele. L’intervento è stato proiettato insieme a quello del Ciaci, il Re del Remo mancato l’anno scorso, sullo scavo del Canale dei Petroli e delle conseguenze per la Laguna e uno del professore Tomaso Montanari sulla relazione tra Venezia e i cambiamenti climatici.