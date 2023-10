È allarme spaccio di cocaina in stazione e davanti alle scuole a Portogruaro

La Polizia di Stato lancia l’allarme sul consumo di droga a Portogruaro e nei dintorni: un fiume di cocaina, oltretutto tagliata male, ha infatti invaso il territorio nell’ultimo mese. Aumentano i controlli, di concerto anche con le istituzioni sanitarie e ferroviarie. Anche le istituzioni scolastiche, già avvertite, sono in fibrillazione. Migliaia di studenti, infatti, ogni giorno arriva in città.

Un grammo di cocaina può essere venduta a soli 25 euro. C’è grande preoccupazione nelle famiglie e nelle scuole. Infatti si corre il rischio di un’escalation.

Le segnalazioni

Le segnalazioni stanno arrivando numerose, al vero, un po’ a tutte le forze dell’ordine. Ma La Polizia, su input della Polizia ferroviaria, sta monitorando il fenomeno.

Rispetto all’estate, infatti, lo smercio di cocaina è aumentato per una serie di motivi. Portogruaro è località strategica, una vera porta di traffico illecito dal Friuli e per il Friuli.

La droga viaggia per lo più in treno, attraverso persone che sono insospettabili, munite di biglietto. Sono i “colletti bianchi” della cocaina.

I collegamenti sono infatti numerosi e da Pordenone si arriva attraverso Casarsa. A Portogruaro arrivano anche sodali dei maggiori spacciatori da Trieste, nel cui porto di recente è avvenuto un maxisequestro di tre tonnellate di droga, e da Venezia. Ora però scatta la reazione delle forze dell’ordine. I controlli sono aumentati a Portogruaro e sono divisi in più fasi che non sono ancora concluse. La prima riguarda la stazione ferroviaria, che si trova a ridosso anche del Terminal autobus da cui partono numerosi pullman per varie destinazioni.

La seconda fase invece riguarda le scuole. Secondo i poliziotti infatti alla ripresa delle attività scolastiche “i piccoli pesci”, spacciatori che sono bassa manovalanza, si aggirano non lontano dagli istituti, in posti abbastanza nascosti ma che i consumatori conoscono, già alle 7 del mattino. polizia in borghese In tempi recenti ci sono stati anche dei malori. Una ragazza è stata strappata alla morte per il tempestivo intervento di medici e infermieri del Pronto soccorso.

A Caorle negli ultimi 5 anni si sono registrate almeno 3 morti per overdose, di cui l’ultima nel febbraio 2022, ormai quasi due anni fa. Questo fa ben sperare per un miglioramento della situazione, ma non è abbastanza.

Le autorità

La polizia si muove anche in borghese per bloccare il flusso di droga nella città del Lemene. Le autorità sanitarie e scolastiche sono avvertite. Il costo al grammo della droga è diventato accessibile anche per i ragazzi che possono disporre di una paghetta. Tra i Comuni allertati c'è pure San Stino, dove c'è una stazione ferroviaria in cui si fermano tutti i treni regionali.