Miranese, Ca’ Marcello, Torino e Ticozzi: a Mestre si allarga la rete delle piste ciclabili

Nuove ciclabili a Mestre, altri cantieri in corso da circa un mese in città. Sono partiti i lavori del primo lotto delle nuove ciclovie urbane che rientra nel progetto di “Rafforzamento mobilità ciclistica”. Si tratta di un investimento per 880.000 euro che porterà alla realizzazione di 3 km di piste ciclabili entro il 31 dicembre 2023.

I lavori riguarderanno via Miranese, via Ca’Marcello e via Torino, quest’ultima solo per la messa in sicurezza di 2 attraversamenti ciclopedonali già esistenti.

Operai al lavoro in via Ca’ Marcello dove i lavori interessano il tratto di circa 1. 2 km di lunghezza, compreso tra il sotto cavalcavia di corso del Popolo e via Ticozzi, lungo il quale verrà realizzata, per lo più mediante opere di sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi esistenti, colorazione e segnaletica orizzontale, una pista ciclabile bidirezionale funzionale a collegare in sicurezza la stazione ferroviaria con il Campus Universitario di via Torino.

Si lavora con un cantiere mobile per ridurre al minimo le interferenze con la viabilità attuando il solo restringimento della carreggiata. Collegamento necessario sia per lo sviluppo di collegamenti sicuri con il campus di via Torino di Ca’ Foscari sia per collegare la stazione di Mestre alla strada che si collega, dopo il distretto alberghiero, anche al collegamento verso Venezia all’altezza di via Paganello, condizionato purtroppo dai tempi lunghissimi del cantiere Rfi della nuova stazione di Porto Marghera. Sperimentazione in corso all’incrocio tra via Torino e viale Ancona per la nuova rotatoria che ha spento l’incrocio semaforico e che finora non ha creato grossi problemi alla circolazione dei veicoli.

Altri lavori sono in corso in via Miranese, nel tratto compreso tra il Cavalcavia di via della Giustizia e la rotatoria di via Trieste compresi nuovi collegamenti trasversali, per una lunghezza di circa 2 km.

L’intervento consiste nella realizzazione, in forma definitiva, delle corsie ciclabili monodirezionali lungo via Miranese, sperimentate durante il Covid, mediante opere di fresatura del manto stradale, asfaltatura, colorazione e segnaletica orizzontale, insieme anche alla realizzazione di nuovi attraversamenti ciclabili colorati. Conclusione prevista entro questo mese. Si interviene anche per la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile in via Cicognara per garantire i percorsi casa– scuola degli studenti della zona tra via Vespucci e viale San Marco.

E prosegue la realizzazione di piattaforme di passaggio pedonale rialzato in città. Da via Bixio fino a via Bissuola dove si attendono i cantieri della nuova rotatoria fronte via Tevere. Interventi che, messi assieme, servono da una parte a fluidificare il traffico nelle viabilità più congestionate e nel contempo favorire un tipo di mobilità dolce, quale è quella con la bicicletta, perfetta per muoversi su brevi tratti senza dimenticare la sicurezza dei pedoni negli attraversamenti.